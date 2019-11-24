Британський журнал показав ролик з картою України без Криму



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Представники посольства України у Великобританії просять журналістів виправити карту

Посольство України у Великій Британії і Північній Ірландії звернуло увагу, що британський журнал The Economist виклав ролик, в якому показана Україна без Криму.

Про це повідомляється в Тwitter дипустанови.

Представники посольства просять журналістів виправити це.

"Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином", - заявили дипломати.

Британський журнал показав ролик з картою України без Криму