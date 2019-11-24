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    Британський журнал показав ролик з картою України без Криму

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    Британський журнал показав ролик з картою України без Криму

    Представники посольства України у Великобританії просять журналістів виправити карту

    Посольство України у Великій Британії і Північній Ірландії звернуло увагу, що британський журнал The Economist виклав ролик, в якому показана Україна без Криму.

    Про це повідомляється в Тwitter дипустанови.

    Представники посольства просять журналістів виправити це.

    "Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином", - заявили дипломати.

    Британський журнал показав ролик з картою України без Криму

    посольство Україна Twitter
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