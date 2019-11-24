Британський журнал показав ролик з картою України без Криму
Представники посольства України у Великобританії просять журналістів виправити карту
Посольство України у Великій Британії і Північній Ірландії звернуло увагу, що британський журнал The Economist виклав ролик, в якому показана Україна без Криму.
Про це повідомляється в Тwitter дипустанови.
Представники посольства просять журналістів виправити це.
"Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином", - заявили дипломати.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 листопада 2019 р.
#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
Британський журнал показав ролик з картою України без Криму