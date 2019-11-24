У Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався



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Почесний патріарх Філарет зараз самоізолювався від Української православної церкви, - Євстратій (Зоря)

«Противники нашої церкви беруть його заяви і кажуть: бачте, ніякої єдиної помісної церкви в Україні немає», - Євстратій Зоря

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) вважає безперспективниими сподівання зруйнувати Українську православну церкву, які начебто виношує патріарх Філарет.

В інтерв’ю «Главкому» Архієпископ Євстратій наголосив, що сьогодні вже нема ніякого Київського Патріархату, на чому наполягає Філарет.

«У почесного патріарха Філарета є сподівання, яке він не раз озвучував: що зберігши цю юридичну особу, він зможе зруйнувати УПЦ, перетягнувши до себе єпископат, духовенство і вірян. Насправді ці міркування абсолютно безпідставні. І події останнього пів року це довели. Ніякої підтримки ні серед єпископів, ні серед духовенства, ні тим більше в суспільстві і у вірян ці ідеї не мають. Але, щоб перешкодити довершенню юридичної процедури ліквідації, його прихильники намагалися вчергове зірвати судовий процес», - говорить ієрарх УПЦ.

Євстратій наголосив, що почесний патріарх Філарет зараз самоізолювався від УПЦ. «Хоча він і залишається ієрархом УПЦ. В чому загальна проблема всієї цієї ситуації? Ми маємо єдину українську державу. Очевидно, що є такі закони, які тим чи іншим громадянам не подобаються. Є підсумки виборів, які комусь також не подобаються. Але чи могла би існувати Україна, якби та частина громадян, яка не отримала підтримки на виборах, сказала: ми не визнаємо такого парламенту чи такого президента. В юридичному сенсі. В політичному сенсі в таких випадках ідуть в опозицію і критикують. Але ніхто не має права, не маючи юридичних аргументів, заперечувати конституційність і легітимність обраних органів влади. Тільки на тій підставі, що йому це не подобається і що перед виборами домовлялися по-іншому», - пояснює Євстратій.

За словами архієпископа Чернігівського і Ніжинського, патріарх Філарет перед об’єднавчим собором ставив певні умови і через них Собор міг взагалі не відбутися. «Про це вже після об’єднавчого Собору говорив президент Порошенко. Він говорив, що кілька разів ситуація складалася так, що екзархи Вселенського патріарха збирали свої речі і готові були їхати геть з України. І причиною було як раз те, що патріарх Філарет висував умови, які він згодом озвучував», - підкреслив Євстратій

Зоря нагадав, що патріарх Філарет спочатку вимагав, щоб предстоятель одноосібно власним рішенням змінив те, що було прийнято і підписано Собором. «Коли предстоятель відмовився це зробити, патріарх вирішив, що він зможе всередині церкви створити таку групу, яка підтримає його. Але 14 травня він побачив, що його позиція немає підтримки серед єпископату. Тоді він подумав, що його підтримає суспільство. Він казав: я вийду до людей, вони підуть зі мною, а Епіфанія зметуть. А люди не захотіли повертатися до того, що було», - сказав Євстратій (Зоря) і пояснив, що це відбулося не тому, що люди не поважали патріарха Філарета.

«Навпаки, рівень поваги до нього, особливо після його жертовних кроків, що відкрили дорогу до об’єднавчого Собору, був надзвичайно високим. Як в Україні, так і закордоном. І все це просто було кинуто під ноги заради того, щоб формально знову очолити церкву. Відкинувши об’єднавчий Собор і Томос, без усякої перспективи на майбутнє», - наголосив архієпископ.

Водночас, Євстратій нагадав, що відповідно до рішень Священного Синоду Філарет залишається почесним патріархом, який не має під своїм керівництвом окремої єпархії.

«Він є ієрархом, який може здійснювати священнослужіння, проповідувати, займатися церковною і суспільною діяльністю. Згідно зі статутом, він залишається членом Священного Синоду і всі ми сподіваємось, що (дай Бог) врешті-решт він усвідомить, наскільки та позиція, якої він дотримується, є шкідливою для української церкви і її майбутнього, наскільки вона є сприятливою для противників України», - наголосив архієпископ Чернігівський і Ніжинський і додав, що наразі «противники нашої церкви беруть його заяви, перекладають різними мовами, розносять по всіх помісних церквах і кажуть: бачте, ніякої єдиної помісної церкви в Україні немає, ніякого об’єднання не відбулося, то кого ви будете визнавати?»

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