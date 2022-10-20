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ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ можуть досягти успіхів на фронті у наступні шість тижнів – New York Times 
Водночас у США зазначають, що Росія ще не програла у цій війні
фото: Генштаб

Окремі російські підрозділи можуть впасти перед українським тиском

Представники американської розвідки вважають, що збройні сили України можуть скористатися слабкістю армії РФ та погодними умовами, щоб розвинути успіх та спробувати звільнити Херсон, а також суттєво просунутися у Луганській області у наступні шість тижнів. Про це пише New York Times.

За оцінками американської розвідки, бійці ЗСУ можуть досягти успіхів проти наступні шість тижнів, якщо буде продовжено імпульс на півдні та північному сході країни. Далі очікується настання зими та похолодань, які дадуть обом арміям час для перегрупування.

У розвідці США вважають, що звільнити такі ж площі, як у вересні на Харківщині, навряд чи вдасться, однак окремі російські підрозділи можуть впасти перед українським тиском. Потенційно Україна зможе визволити Херсон.

В приватному порядку американські офіційні особи кажуть, що Україна має продовжувати використовувати свою перевагу найближчими тижнями, але не до надмірного розтягування своїх ліній постачання чи кордонів оборони.

Водночас у США зазначають, що Росія ще не програла у цій війні. Вона зазнала втрат, які б знищили багато європейських армій, але не РФ. Вони можуть поповнювати втрати за рахунок мобілізації. Також армія здатна масштабні артилерійські операції. Наразі ініціатива на українській стороні, і командування вирішує, як далі вести бойові дії, що грає на руку ЗСУ.

Нагадаємо, рашисти втікають із правого берега Херсонщини. До відома, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: розвідка Херсон Україна путін війна армія ЗСУ США росія втрати

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