ЗСУ ліквідували відомого «кадирівця» (відео)

В Україні загинув кадирівський окупант Аслудді Мурадов

У ході вторгнення в Україну було ліквідовано одного з відомих кадирівських головорізів Аслудді Мурадова. Про це у Twitter написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

«Один із відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не лише він», – написав Штефан.

Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.

Хоча не тільки він один.

Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/qLCXIbcOki — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.