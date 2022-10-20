Авіація ЗСУ завдала потужного удару по окупантах, – ОК «Південь»

Ракетно-артилерійськими підрозділами України протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 19 жовтня знищили десятки російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Штурмовою авіацією завдано 6 ударів по пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів «Бук- 2М», «ТОР» та «ПАНЦИР», а парою гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки», – зазначили українські військові.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати РФ склали:

43 солдати;

6 танків;

9 одиниць авто-бронетехніки;

2 гаубиці 152 калібру;

командно-штабна машина;

безпілотник-розвідник.

Окрім цього, ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів російських окупантів у Бериславському районі.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.