ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала: що про нього відомо

Роман Кутузов не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій із розумінням того, які будуть втрати

Кутузов вирішив особисто очолити наступ російської армії і був знищений вогнем артилерії ЗС України

У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Про це пише Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Командувач 1 армійським корпусом (орків) «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований», – йдеться в повідомлення.

Журналіст Роман Цимбалюк своєю чергою розповів, що загиблий генерал не надто шкодував своїх підлеглих і вважав їх «гарматним м'ясом».

За словами журналіста, генерал-майор Роман Кутузов до призначення у так званій «ДНР» обіймав посаду начальника штабу 29 загальновійськової армії Східного військового округу РФ.

«Роман Кутузов, командуючи підрозділами 1 армійського корпусу «ДНР» у Донецькій області, не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій із розумінням того, які будуть втрати», – зазначив Цимбалюк.

Журналіст пише, що завдяки ставленню генерала до військовослужбовців як до «гарматного м'яса» морально-психологічний стан особового складу підпорядкованих йому з'єднань був вкрай низький. Командири батальйонів та рот не хотіли вести в атаку своїх людей та постійно саботували наступальні плани командування.

«5 червня відбувся апогей командування Кутузова, у якого горіли терміни щодо заняття одного з населених пунктів у Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня будь-що», – розповідає Цимбалюк.

Через незадовільні темпи наступу генерал наказав командирам особисто вести війська на штурм позицій ЗСУ. Однак вони відмовилися виконувати наказ, оскільки розуміли ризик для свого життя.

«Кутузов, усвідомлюючи які наслідки на нього чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії ЗС України», – підсумував журналіст.

Нагадаємо, списки ліквідованих в Україні російських військових поповнив генерал-майор Роман Кутузов.

Раніше ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.