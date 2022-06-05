ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала

Списки ліквідованих в Україні російських військових поповнив генерал-майор Роман Кутузов

На війні в Україні загинув черговий високопоставлений російський військовий командир. За попередніми даними, це генерал-майор Роман Кутузов. Про це повідомив російський пропагандист Олександр Сладков.

Пропагандист Сладков заявляє, що Кутузов загинув, «повівши в атаку» своїх підлеглих.

У повідомленні терористичного Telegram-каналу «Зведення від ополчення Новоросії» було опубліковано інформацію про те, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною, що на Луганщині.

Інформації про загиблого російського командира у відкритих джерелах небагато. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Нагадаємо, увечері 5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Миколаївки та Білогорівки російські війська проводили штурмові дії та зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

На початку травня розвідка США повідомляли про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з того часу їхня кількість встигла збільшитись. У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.

Також раніше російська служба ВВС News підтвердила імена 3052 загиблих в Україні російських військових, опираючись на публікації про їхні похорони у ЗМІ. Із них 52 – це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори). Ще 405 – молодші офіцери армії. Сумарно понад 18% відомих загиблих – це офіцери.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб особового складу, 1381 танк, 3392 бойових броньованих машин.