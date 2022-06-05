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    ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала

    Російський генерал загинув на Луганщині - ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
    Російський генерал загинув на Луганщині
    фото з відкритих джерел

    Списки ліквідованих в Україні російських військових поповнив генерал-майор Роман Кутузов

    На війні в Україні загинув черговий високопоставлений російський військовий командир. За попередніми даними, це генерал-майор Роман Кутузов. Про це повідомив російський пропагандист Олександр Сладков.

    Пропагандист Сладков заявляє, що Кутузов загинув, «повівши в атаку» своїх підлеглих.

    У повідомленні терористичного Telegram-каналу «Зведення від ополчення Новоросії» було опубліковано інформацію про те, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною, що на Луганщині.

    Інформації про загиблого російського командира у відкритих джерелах небагато. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

    Нагадаємо, увечері 5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Миколаївки та Білогорівки російські війська проводили штурмові дії та зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

    На початку травня розвідка США повідомляли про 8-10 убитих російських генералів в Україні. Це приблизні дані, і з того часу їхня кількість встигла збільшитись. У вівторок, 24 травня, стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25.

    Також раніше російська служба ВВС News підтвердила імена 3052 загиблих в Україні російських військових, опираючись на публікації про їхні похорони у ЗМІ. Із них 52 – це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори). Ще 405 – молодші офіцери армії. Сумарно понад 18% відомих загиблих – це офіцери.

    Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб особового складу, 1381 танк, 3392 бойових броньованих машин.

    Читайте також: Ліквідовані генерали та командири армії РФ в Україні: РНБО опублікувала список
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала