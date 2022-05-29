ЗСУ ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ (фото)

Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії

В України під час війни з РФ ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії, йдеться на сторінці у Facebook СтратКом ЗСУ.

«До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. 3 місяці тому під Вязьмою він разом із своєю ротою реконструював «Вяземську повітрянодесантну операцію». Втім, під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.

Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

Нагадаємо, що цього тижня Росія через лояльних західних експертів просувала наратив про неминучу перемогу Росію та необхідність Україні йти на поступки.

Тим часом Роскомнагляд хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил».

До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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