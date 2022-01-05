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    В Антарктиду прибула команда інженерів-українців (фото)

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    Востаннє гості на станції були торік у квітні - В Антарктиду прибула команда інженерів-українців (фото)
    Востаннє гості на станції були торік у квітні
    фото: facebook.com/AntarcticCenter

    Фахівці візьмуться за модернізацію станції «Академік Вернадський»

    На станцію українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиду дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня. Про це повідомили сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

    Для зимівників 26-ї експедиції – це перші їхні гості з квітня 2021 року. Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають такі важливі завдання:

    • повна заміна паливопроводів, що з’єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної, заміна всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;
    • організація нової системи заземлення для об’єктів критичної інфраструктури. Це потребує буріння в надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах понад 100 отворів діаметром 52 мм;
    • виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу. Для цього треба розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори;
    • розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття. Це теж передбачає бурові та арматурні роботи, бетонування, потім – виготовлення стін та даху;
    • очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування;
    • відновлення теплоізоляції та вітробар’єра під головною будівлею станції на площі близько 30 м кв.;
    • виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.
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    Масштабну модернізацію станції «Академік Вернадський» почали три роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Британії 1996-го.

    Нагадаємо,нещодавно біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу.

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    Теги: Антарктида
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    В Антарктиду прибула команда інженерів-українців (фото)