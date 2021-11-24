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    США хоче прокласти високошвидкісний інтернет в Антарктиду

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    Якісна мережа потрібна науковцям на&nbsp;станції Мак-Мердл - США хоче прокласти високошвидкісний інтернет в Антарктиду
    Якісна мережа потрібна науковцям на станції Мак-Мердл
    Фото: United States Antarctic Program

    Інтернет на континенті є важливим для майбутніх досліджень

    В Антарктиді можуть прокласти оптоволоконний високошвидкісний інтернет. Він потрібний науковцям, які перебувають на станції Мак-Мердл для прискорення розвитку досліджень. Про це пише The Verge.

    Станція приймає до тисячі вчених із жовтня до лютого, які прибувають до Антарктиди для проведення досліджень із різних тем, серед яких зміни клімату та океан.

    В поточному році Національний санітарний фонд США (NSF) розпочав вивчення можливості прокладення оптоволоконного кабелю через морське дно від Антарктиди до Нової Зеландії або ж Австралії.

    Вчені відзначають, що інтернет на континенті є важливим для майбутніх досліджень і повсякденного життя на замороженій частині Землі.

    «Це змінить фундаментальний досвід життя в Антарктиді», – заявив доцент Університету Міннесоти.

    Учені, які працюють на станціях Антарктиди, змушені покладатися на супутниковий інтернет для зв’язку із зовнішнім світом. Водночас дослідникам інколи доводиться зберігати дані на жорстких дисках, аби фізично повернути їх додому.

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    Теги: США інтернет Антарктида
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    США хоче прокласти високошвидкісний інтернет в Антарктиду