Стирчать лише голови пінгвінів: біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу

Гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця

Біля станції «Академік Вернадський» зараз рекордна висота снігового покриву за всю нинішню зимівку

Біля станції «Академік Вернадський» випала рекордна кількість снігу, яким засипало гнізда пінгвінів. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомляє у Facebook.

«Зараз біля нашої станції рекордна висота снігового покриву за всю нинішню зимівку – 262 см! З 1 грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і, за прогнозами наших метеорологів, висота покриву може ще збільшитися», – йдеться у повідомленні.

За словами науковців, така погода «урізноманітнює» життя не тільки полярників, а й їхніх головних сусідів – пінгвінів.

«Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця. А от тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше. Їх запорошило лише частково», – зазначили на станції.

Втім, хвилюватися за засипаних не варто, адже вони до цього пристосовані.

«Ці тварини можуть самі «відкопати» гнізда, роблячи тілом «труби» в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год. Але попри пристосованість і пінгвінів, і наших зимівників до таких погодних умов, бажаємо їм, щоб це снігове «наслання» нарешті завершилося, й на наш острів прийшло справжнє літо – хоч і антарктичне», – пояснили науковці.

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