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    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)

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    Полярники звільнили територію станції від снігу - На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    Полярники звільнили територію станції від снігу
    фото:facebook/AntarcticCenter

    Попередній рекорд снігового покриву було встановлено у 2016 році

    В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція Академік Вернадський, випав рекордний рівень снігу. Таких кучугур полярники не фіксували вже 20 років, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    «До свята Миколая наші полярники отримали незвичайний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції Академік Вернадський становить аж... 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років», – йдеться у повідомленні.

    Попередній рекорд було встановлено у 2016 році/фото:facebook/AntarcticCenter
    Попередній рекорд було встановлено у 2016 році/фото:facebook/AntarcticCenter

    Попередній рекорд було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 м, що на 10 см менше, ніж цього року.

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    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)
    фото:facebook/AntarcticCenter

    «На нашому острові і тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни не постраждали», – додали в центрі.

    Раніше українські полярники зафіксували в Антарктиді рідкісне природне явище (відео).

    Також українські полярники на станції «Академік Вернадський» стали свідками рідкісного явища– сочевицеподібних хмар.

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    Теги: Антарктида рекорд Україна полярники
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    На українській станції в Антарктиді зафіксували рекордний рівень снігу (фото)