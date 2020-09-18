Абітурієнт проїхав 500 км на велосипеді, щоб подати документи в університет



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Абітурієнт Олександр Гонтар подолав 500 км на велосипеді до вузу своєї мрії

Хлопець подав документи до Львівського торгово-економічного університету

Абітурієнт із Черкащини Олександр Гонтар проїхав понад 700 км (з них 500 км на велосипеді) до Львова, щоб подати документи на навчання у Львівський торгово-економічний університет.

Про це пише видання Прочерк з посиланням на пресслужбу Львівського торгово-економічного університету.

Хлопець родом із с. Руська Поляна Черкаської області.

Олександр подав документи до університету на спеціальність «Економіка» ОПП «Бізнес економіка» для здобуття освітнього рівня бакалавр.

«Обрав Львів, оскільки мене зацікавила мальовнича архітектура стародавнього міста, наявність цікавих місць для подорожей та духовного відпочинку. Впевнений, що обрана мною спеціальність та освітня програма дасть змогу в майбутньому стати висококваліфікованим фахівцем у сфері економіки, бізнесу та торгівлі», – розповідає хлопець.

Слід відзначити, що Олександр планує повертатися додому лише на велосипеді через місто Київ.

До слова, Міністерство освіти та науки оприлюднило найпопулярніші виші серед абітурієнтів цього року.

Освітній процес у закладах вищої освіти розпочався з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня - для першокурсників бакалаврату та магістратури (але заклад вищої освіти може прийняти рішення про початок навчального процесу з будь якої дати).