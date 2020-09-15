У Міносвіти поінформували скільки шкіл не мають доступу до інтернету



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За словами, Сергія Шкарлета надважливе значення мають підручники. Наприклад, 7 класи забезпечено на 90%

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Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкартел заявив, що в Україні лише 74 школи не мають доступу до інтернету. Про це він заявив в інтерв’ю порталу Mind.

«74 школи зараз не підключено до інтернету. На початок 2020 року їх було близько 750, на початок літа – 600, у липні-серпні – 254. Тому не все так погано. Якщо ж йдеться про понад 6000 шкіл, що не мають надшвидкісного інтернету, то й в мене його немає… У мене навіть ні планшета, ні ноутбука немає. Мені вистачає телефона», – сказав міністр.

За його словами, доступу до інтернету не мають школи в гірських районах, на півночі, а также деякі регіони Одеської області – там, де інтернет-провайдеру у зв’язку з малою щільністю населення не вигідно встановлювати вишки.

На запитання, що робити дітям, чиї батьки не можуть придбати ноутбуки і планшети для дистанційного навчання, Шкарлет відповів наступне: «Вчитель дає роздруковані додаткові матеріали, наприклад, на тиждень і тримає зв’язок телефоном, дає завдання, пояснює».

Нагадаємо, що в Україні понад 70 шкіл не мають інтернету.

З 1 вересня в містах та районах, що входять до червоної карантинної зони навчання у школах буде проходити онлайн.

Зокрема, столичні школи готуються працювати в «коронавірусних» умовах.

До слова, 5% українців підтримують дистанційне навчання в школах.