Битва за Олімпійський коледж. Хто проти спортсменів: уряд чи рейдери? спорт і бізнес

Студенти Олімпійського коледжу вийшли під стіни парламенту фото: youtube.com

Кабмін збирається переформатувати найбільший спортивний навчальний заклад України

16 вересня під стінами українського парламенту було спортивно. Там боролися, фехтували, демонстрували гімнастичні трюки і їздили на велосипедах. Так студенти Олімпійського колежу імені Івана Піддубного намагалися донести до народних обранців своє небажання переходити в підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту України. Це вони повинні зробити згідно з вересневим розпорядженням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Незгоді з таким рішенням студенти коледжу оголосили страйк. Серед основних його вимог: відсторонення від обов’язків тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета та міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта.

«Такі вимоги – не утопія, – переконує «Главком» викладач коледжу, чинний борець вільного стилю Богдан Грицай. – Кілька тижнів тому проти Шкарлета мітингували студенти різних вузів. Ми об’єднаємо з ними свої зусилля. Не хочеться, щоб за освіту в Україні відповідала людина некомпетентна аж настільки. А Гутцайт є випускником Олімпійського коледжу. Через те мені дивно, що Вадим Маркович з 2014 року, а також із тих часів, як він очолював Департамент молоді і спорту Київської міської держадміністрації, підтримував позицію рейдерів, був у складах відповідних комісій, приходив до нас разом із «тітушками». Тепер він є одним із ініціаторів реорганізації».

Борці Богдан Грицай і Катерина Жданович нині активно відстоюють інтереси рідного коледжу

Найбільша проблема від передачі коледжу у підпорядкування Університету фізкультури, на думку Грицая, полягає в тому, що заклад стане вузом і на вулиці опиняться учні 6-11 класів, які навчаються і тренуються тут. Зараз вони є основною учнівською базою коледжу.

«У розпорядженні прем’єра сказано, що здобуття освіти дітьми перекладається на регіональне замовлення, за рахунок бюджету Києва. Але це абсурд, бо Кабмін не має компетенції роздавати таких вказівок, – пояснює Грицай. – Згідно з Законом «Про вищу освіту», потрапляючи у підпорядкування Інфізу (за старою звичкою, так у спортивному середовищі продовжують називати НУФВСУ – «Главком»), коледж втратить статус загальноосвітньої школи. Але нас ніхто не слухає. За умови, що ще два роки тому ми проголосували, що приєднуватися до Національного університету фізвиховання і спорту не хочемо. Ця боротьба триває давно».

«Навіщо за мене визначають, де я маю навчатися? – каже голова студентського самоврядування Олімпійського коледжу, борчиня Катерина Жданович. – Якби я хотіла поступити в Інфіз, я б це зробила. Але там немає навчання, там не вступиш жодного кроку без хабаря. А мені не потрібне навчання заради диплома. Я хочу щось знати і вміти. Та й грошей на хабарі у мене немає. У нашому коледжі всі рівні, ніхто «на лапу» не бере».

Студентський пікет біля стін парламенту

Захисники коледжу не сумніваються, що головним ініціатором реорганізації є ректор Національного університету фізкультури і спорту Євгеній Імас. «Ця людина зводить із нами давні порахунки і має добрі стосунки з тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти Сергієм Шкарлетом, – каже Богдан Грицай. – Проте основне порушення полягає бодай у тому, що тимчасово виконуючий обов’язки міністра не має права роздавати таких розпоряджень. Міністрів обирає Верховна рада, а за Шкарлета ніхто не голосував. Наскільки я розумію, в «Слузі народу» розуміли, що цю персону їм проштовхнути не вдасться, тому спершу поставили його на заступника, а потім перевели на «т.в.о.». За умови, що в людини виявлено 87% плагіату в докторській дисертації. Де ж студентська доброчесність, на якій викладачі наголошують на початку навчання в кожному вузі?»

Між тим, сам Шкарлет вийшов до страйкарів під стіни парламенту. Правда, в.о. міністра постійно перебивав інший одіозний «слуга народу» Микола Тищенко, котрий підкреслював, що у спорту ніхто нічого відбирати не хоче.

Виконувач обов’язків міністра переконаний, що керівництво Олімпійського коледжу лукавить. «Ви кажете, що не зможете готувати спортсменів, – сказав урядовець, звертаючись до представників закладу. – Але це неправда. У вас окрема бюджетна програма. Ви відокремлений підрозділ. Земля, майно є власністю держави. Без державного рішення, без Фонду держмайна, без вашої згоди нікому земля не відійде. Вам ніхто не заважає готувати спортсменів. Я не готовий сказати за уряд, що розпорядження буде скасоване, але готовий зустрічатися з колективом, спортсменами, тренерами».

З представниками коледжу говорив не стільки міністр Сергій Шкардет, скільки нардеп Микола Тищенко

Показово, що конкретики в питаннях Олімпійського коледжу Міністерство освіти України, як і Міністерство молоді і спорту уникає. Нинішнє керівництво Олімпійського коледжу впевнене: Імас, Шкарлет і Гутцайт діють в інтересах крупних забудовників. Наразі поруч зі станцією метро «Лісова», неподалік від якого знаходиться навчальний заклад, триває будівництво величезного торгово-розважального центру.

«Ці люди сплять і бачать 15,7 гектарів нашого навчального закладу місцем будівництва нових житлових комплексів, у яких згодом мешкатимуть клієнти нового ТРЦ», – не сумнівається директор коледжу Олексій Семенюшко.

Викладач, тренер з дзюдо Карен Балаян, який тривалий час працював у Національному університеті фізкультури та спорту, а тепер трудиться у коледжі, був особистим тренером Героя Небесної сотні Дмитра Максимова, пояснює різницю у підходах в цих навчальних закладах. Він вважає, що спорт в Університеті зник після того, як відомого спортивного науковця Володимира Платонова замінив на посаді ректора Євгеній Імас.

Нещодавно мережу підірвала розповідь про те, що у басейн Університету не впустили незрячого спортсмена, паралімпійця Руслана Рубеля. «Сказали, що сліпому в басейн не можна», – бідкався тоді Рубель. Після розголосу Міністерство освіти вибачилось перед чоловіком.

«Національний університет нині орієнтований не на спорт, а на комерцію – фітнес, оренду залів, – розповідає «Главкому» Карен Балаян. – Почалося все з того, що з приходом Імаса в Університеті були повністю скорочені тренери з видів спорту. Зокрема і я, тренер з дзюдо, був звільнений. Перед тим нам відмовилися фінансувати відправку наших спортсменів на Всесвітню універсіаду. Кошти ми шукали самі, намагались відправити студентів на змагання за рахунок спонсорів. Це абсурд. Або восени 2014 року трапилась історія зі спортсменами з окупованих територій, зокрема з дуже перспективним дзюдоїстом Андрієм Гордієнком. Хлопець загалом добре вчився, але отримав з якогось предмету погану оцінку, через що втрачав стипендію. Я пішов до Імаса попросити, щоб Андрій перездав іспит, бо у нього складна матеріальна ситуація і без стипендії доведеться повертатися в окупований Крим. «Ми втратимо спортсмена», – кажу. Відповідь Імаса шокувала: «Мені спорт не цікавий. Мені треба заробляти для університету гроші».

Карен Балаян

Карен Балаян стверджує, що з того часу Олімпійський коледж залишився єдиним закладом в нашій країні, де можна одночасно створювати для спортсменів умови для отримання освіти, тренувань і проживання за державний рахунок. «Діти у нас в основному з малозабезпечених сімей, їхні батьки не мають змоги оплачувати занять спортом», – пояснює тренер.

За словами Балаяна, у разі переходу коледжу в підпорядкування Національного університут він піде з роботи і шукатиме варіанти працевлаштування за кордоном. Бо в Україні перспектив, мовляв, не видно. При цьому Балаян вже має такий досвід. Свого часу він успішно працював тренером в Ірані.

«Щоб зрозуміти, наскільки цікавим є спорт панові Імасу, достатньо подивитися в таблицю медального заліку літньої Всесвітньої універсіади-2019 (Олімпіади серед студентів – «Главком»). Там Україна вперше в історії опинилася за межею десятки», – ілюструє проблему Грицай.

Згідно з розпорядженням Кабміну «Про реорганізацію Олімпійського коледжу» нинішній педагогічний колектив повинен надати своїх представників до складу комісії з реорганізації. Проігнорувати цього «прохання» не можна, але паралельно за останній час керівництво і викладачі коледжу провели чимало зустрічей з народними депутатами, зокрема «спортивними» представниками «Слуги народу» Жаном Беленюком та Георгієм Мазурашу. Вони, принаймні, на публіці висловили Олімпійському коледжу свою підтримку. Більше того, Беленюк на запрошення Олексія Семенюшка прибув у заклад, щоб проінспектувати, в якому стані він перебуває.

Олексій Семенюшко (справа) проводить Жанові Беленюку екскурсію коледжем

«Дуже важливо, аби діти мали змогу тренуватись та навчатись так, як того бажають. Завжди наголошував і повторюся знову, що буду стояти на боці інтересів дітей, спортсменів та українського спорту», – написав у соцмережі за підсумками відвідин Беленюк.

Раніше представники Олімпійського коледжу мали змогу висловити свою позиції на комісії Київради з питань освіти, молоді і спорту. «Ми надали депутатам рішення загальних зборів про оголошення страйку (див. нижче), – каже голова студентського комітету Катерина Жданович. – Власне, зараз ніхто з нас на пари не ходить. Вислухавши нас, комісія Київради проголосувала на нашу підтримку. Проти не було жодного з присутніх. Хоча попередньо присутні були налаштовані проти нас».

«Я акцентував увагу членів комісії на тому, що Закон «Про бюджет», стаття 24, передбачає передачу нашого навчального закладу в комунальну власність на термін з 2018-го по 2021 роки, - доповнює директор Олімпійського коледжу Олексій Семенюшко. – У жовтні 2018 року Київрада проголосувала, щоб прийняти нас у комунальну власність. Відповідно Кабмін має виконати цю норму закону і провести відповідні процедури. Замість того Кабмін намагається зобов’язати здійснювати протягом 2020-2024 років здійснювати фінансування «фахового коледжу Національного університету фізкультури і спорту» з державного бюджету та бюджету міста Києва. Цікаво, на яких підставах уряд має право втручатися в бюджет територіальної громади? Зрозуміло, що Київ платити за не свою власність не буде. Це призведе до того, що фінансування нашого вищого освітнього закладу припиниться. І фактично припиниться фінансування загальноосвітньої школи-інтернату. А Імасу тільки те й потрібно, щоб заклад припинив функціонувати і була змога вільно розпоряджатися землею так, як вони планують. Усі ці перешкоди роботі коледжу чиняться вже сьомий рік».

Іван Вербицький, «Главком»

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