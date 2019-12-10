Адаптація до алкоголю врятувала предків людини від вимирання – вчені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли організм предків людини навчився перетравлювати алкоголь, відбувся поділ лінй шимпанзе і людини

Близько 10 мільйонів років тому перестиглі плоди викликали в організмі предків людини сильне отруєння через наявність етилового спирту, - дослідження

Адаптація організму до алкоголю врятувала предків людини від вимирання.

Такого висновку дійшли вчені Університету Ексетера у Великобританії.

За словами дослідників, близько 10 мільйонів років тому різні види приматів конкурували один з одним за їжу і ресурси, і деякі групи їли незрілі плоди, які були здатні перетравити. Це давало їм перевагу перед іншими мавпами.

Водночас перестиглі плоди не могли засвоюватися в організмі мавп і викликали сильне отруєння через наявність етилового спирту. Однак в якийсь момент з'являється адаптація, що дала предкам людини можливість їсти такі фрукти.

Поділ ліній шимпанзе і людини відбувся приблизно 5,5 мільйона років тому. Це пояснює, чому деякі види сучасних мавп також здатні переробляти алкоголь в своєму організмі.

Водночас концентрація спирту в ферментованих рослинних тканинах становить 1-4 відсотки, що набагато нижче, ніж у багатьох сучасних алкогольних напоях.

Нагадаємо, раніше американські вчені дізналися головну причину любові до алкоголю, солодощів і шкідливих звичок.