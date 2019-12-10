  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Адаптація до алкоголю врятувала предків людини від вимирання – вчені

    • Розсилка
    Коли організм предків людини навчився перетравлювати алкоголь, відбувся поділ лінй шимпанзе і людини&nbsp; - Адаптація до алкоголю врятувала предків людини від вимирання – вчені
    Коли організм предків людини навчився перетравлювати алкоголь, відбувся поділ лінй шимпанзе і людини 

    Близько 10 мільйонів років тому перестиглі плоди викликали в організмі предків людини сильне отруєння через наявність етилового спирту, - дослідження

    Адаптація організму до алкоголю врятувала предків людини від вимирання.

    Такого висновку дійшли вчені Університету Ексетера у Великобританії.

    За словами дослідників, близько 10 мільйонів років тому різні види приматів конкурували один з одним за їжу і ресурси, і деякі групи їли незрілі плоди, які були здатні перетравити. Це давало їм перевагу перед іншими мавпами.

    Водночас перестиглі плоди не могли засвоюватися в організмі мавп і викликали сильне отруєння через наявність етилового спирту. Однак в якийсь момент з'являється адаптація, що дала предкам людини можливість їсти такі фрукти.

    Поділ ліній шимпанзе і людини відбувся приблизно 5,5 мільйона років тому. Це пояснює, чому деякі види сучасних мавп також здатні переробляти алкоголь в своєму організмі.

    Водночас концентрація спирту в ферментованих рослинних тканинах становить 1-4 відсотки, що набагато нижче, ніж у багатьох сучасних алкогольних напоях.

    Нагадаємо, раніше американські вчені дізналися головну причину любові до алкоголю, солодощів і шкідливих звичок.

    отруєння алкоголь тварини фрукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ