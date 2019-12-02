В Одесі жінка намагалася задушити власне немовля, щоб випити горілку



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Інцидент трапився в лікарні

В Одесі 33-річна жінка ледве не вбила 5-місячного сина, який заважав їй розпивати алкоголь.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився в ніч з 30 листопада на 1 грудня в одеській лікарні, де мати перебувала із немовлям.

Як зазначається, жінка купила горілку в найближчому магазині, повернулася до палати та почала розпивати алкоголь. В цей момент прокинулася та почала плакати дитина. Щоб немовля не заважало, жінка вирішила покласти йому на обличчя подушку. Це побачила сусідка по палаті і запобігла найгіршому.

Наразі матір затримано, її дії кваліфікували як замах на умисне вбивство малолітньої дитини.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - довічне позбавлення волі.