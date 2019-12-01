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    У світі

    У Росії автобус впав з моста на лід замерзлої річки – багато загиблих (відео)

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    У Росії автобус впав з моста на лід замерзлої річки – багато загиблих (відео)

    Машина у будь-який момент може піти під воду

    У Росії у рейсового автобуса на великій швидкості розірвалося колесо і він звалився з мосту на лід замерзлої річки.

    Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.

    За попередніми даними, загинули 20 людей. Серед них – двоє дітей. 18 осіб отримали травми. За кермом автобуса був 47-річний водій, який мав більше 20 років стажу. Він загинув в аварії. Автобус був туристичний, віз пасажирів з Стрітенська в Читу.

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    Постраждалі все ще залишаються в спотвореному автобусі, який впав з моста на лід річки. Їх поки не вдається дістати, бо машина частково проломила лід і в будь-який момент може піти під воду.

    Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент стався в районі станції Куенга в Стрітенському районі.

    Нагадаємо, російська церква стала на захист водіїв, які вживають алкоголь.

    Росія ДТП алкоголь водій
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