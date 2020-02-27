Брата Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат у дисертації



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Восени минулого року група українських істориків і археологів написали листа до Міністерства освіти і науки з вимогою скасувати присвоєння Петру Ющенку докторського ступеня

Колегія Міносвіти скасувала рішення Вченої ради про присудження Петру Ющенку ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Історія України»

Брат третього президента України Віктора Ющенка, ексдепутат Верховної Ради Петро Ющенко позбавлений ступеня доктора наук за плагіат у дисертації.

Відповідне рішення ухвалила Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України на засіданні в середу, 26 лютого.

Зазначається, що колегія скасувала рішення Вченої ради Д 29.053.02 про присудження Ющенку Петру Андрійовичу ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

Рішення свідчить, що дослідження Петра Ющенка на тему «Київоруська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)» «не відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованого результату в галузі історичної науки, що вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання».

Атестаційна колегія Міносвіти також скасувала рішення спецрад про присудження наукових ступенів Інні Дерев'янко (спеціальність «Загальна педагогіка, історія педагогіки») і Тетяні Донник (спеціальність «Патологічна фізіологія»).

«Дуже важливо, коли професійне співтовариство не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат - плагіатом, імітацію науки - імітацією. Тільки тоді, коли самі вчені стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні всім, хто не мовчить і не мириться з імітацією в своїй науковій дисципліні», - прокоментував рішення Атестаційної комісії заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Як відомо, Петро Ющенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у вченій раді Національного педагогічного університету імені Драгоманова 12 вересня 2019 року.

Група українських істориків і археологів написали листа до Міністерства освіти і науки з вимогою скасувати присвоєння Ющенку докторського ступеня. Укладачі звернення вказали на суттєві порушення наукової доброчесності здобувача, зокрема, на масштабний плагіат.