Справа «Межигір’я». Ющенко відбивається у судах від прокуратури



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Третій президент України Віктор Ющенко

Суди один до одним доводять, що Генпрокуратура незаконно розслідує кримінальну справу щодо експрезидента

Третій президент України Віктор Ющенко підозрюється у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), йому загрожує до 12 років в’язниці.

У середині листопада Генпрокуратура четвертий раз отримала відмову суду арештувати майно Ющенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судові матеріали.

Перший похід прокурорів до Печерського районного суду Києва датується 9 липням цього року. Тоді слідчий управління спеціальних розслідувань ГПУ клопотав накласти арешт на 21 земельну ділянки під Києвом, кафе з житловим приміщенням і два житлових будинки, які є власністю експрезидента.

Свою позицію він пояснив тим, що 4 червня 2019 року Віктору Ющенку було оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Мова йде про заволодіння державним майном комплексу відпочинку «Пуща Водиця» за попередньою змовою групою осіб, у тому числі колишніми прем’єром Віктором Януковичем, міністром охорони навколишнього середовища України і головою НАК «Надра України».

Загальна сума завданих збитків від цієї оборудки ГПУ оцінила в 540 млн грн.

Три роки тому «Главком» вперше опублікував копію документа, який свідчить про те, що на день народження Януковича, 9 липня 2007 року, Ющенко секретним розпорядженням №148 надав йому в користування дачний будинок на території комплексу «Пуща-Водиця».

Водночас суд відмовив в арешті майна Ющенка, наголосивши, що орган досудового розслідування не звернувся до товарознавця чи оцінщика, щоб з’ясувати приблизну вартість майна експрезидента.

Також захисники-адвокати Ющенка звернули увагу, що прокурор Нагірняк отримав доступ до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, хоча не мав процесуального статусу на здійснення слідчих дій у цьому кримінальному провадженні.

25 липня Печерський райсуд повторно відмовив ГПУ в арешті майна Ющенка. Наголосив: досудове розслідування злочинів, передбачених, зокрема, статтею 191 Кримінального кодексу України, за умови, що його вчинив президент України, повноваження якого припинено, здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро.

«Порушення правил підслідності розслідування цього кримінального провадження тягне визнання доказів такими, що зібрані з порушенням порядку, встановленому КПК України», - вважає столичний суд.

Після провалу в суді першої інстанції генпрокуратура пішла до апеляції. 2 вересня Київський апеляційний суд також відмовився арештовувати майно Віктора Ющенка і фактично повторив твердження Печерського райсуду про незаконне розслідування справи щодо експрезидента з боку управління спеціальних розслідувань ГПУ.

12 листопада генпрокуратура потерпіла четверте фіаско у питанні арешту майна колишнього президента. Київський апеляційний суд знову заявив, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється органом, який не уповноважений це проводити.

«Будь-яких підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно президента України 2005-2010 років Віктора Ющенка на теперішній час не існує», - переконана апеляція.

Додамо, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше у коментарі «Главкому» колишній керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що колишній президент Віктор Ющенко досі знайомиться з матеріалами справи.

Загалом, справа «Межигір’я» налічує дві тисячі томів.