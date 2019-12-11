Тимошенко відповіла Ющенку, який називає її своєю найбільшою помилкою



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Експрем'єрка України Юлія Тимошенко підтримала свого часу на президентських виборах Віктора Ющенка

Ексрпрем'єрка виступила на жіночому форумі

Лідерка «Батьківщини», двічі глава уряду Юлія Тимошенко виступила на Третьому Українському жіночому конгресі. Тимошенко у своєму спічі несподівано поставила питання сама собі: чи є помилкою для неї те, що вона підтримала свого часу на президентських виборах Віктора Ющенка.

«Ми приймаємо рішення, аналізуючи всі обставини адекватно. Якщо тоді заради країни, навіть знаючи всі наслідки, у той час, це було правильно, тоді це варто було роботи», - наголосила вона.

Нагадаємо, Віктор Ющенко майже у кожному своєму інтерв’ю після відставки у 2010 році повторював, що призначення Юлії Тимошенко на посаду глави уряду було його найбільшим прорахунком.

До слова, на початку січня колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що експрем’єрка Юлія Тимошенко відмовляла Єрусалимського патріарха від кроків по утвердженню автокефалії української православної церкви.

У серпні 2018 року Ющенко в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Юлія Тимошенко рекомендувала призначити Віктора Медведчука віцепрем'єром в уряд, який вона очолювала у 2005 році. Ющенко, який на той час очолював державу, заявив, що відмовився від такої рекомендації.

У серпні 2017 року Ющенко зізнався, що у 2005-му вимагав від Тимошенко взяти в уряд Порошенка. Ющенко тоді визнав, що не мав інших варіантів у 2005 році після перемоги на виборах як призначити Юлію Тимошенко прем'єром. За даними Ющенка, підтримка Тимошенко тоді складала 39%. У той час її конкурент Петро Порошенко начебто мав 17%.

Нагадаємо, 24 січня 2005 року Тимошенко була призначена виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України, 4 лютого Верховна Рада позбавила її приставки в.о.

Через чотири дні Петра Порошенка призначили на посаду секретаря РНБО. На початку вересня того ж року він подав заяву про відставку. Уряд Тимошенко пропрацював з 4 лютого до 8 вересня 2005 року.

Друге прем'єрство Юлії Тимошенко припало на період з 18 грудня 2007 року до 11 березня 2010 року.