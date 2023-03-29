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Британські вчені виявили одну з найбільших чорних дір

glavcom.ua
Британські вчені виявили одну з найбільших чорних дір
Знайдено одну з найбільших чорних дір
Фото з відкритих джерел

Астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка «в 30 млрд разів перевищує масу Сонця»

Вчені з Даремського університету (Велика Британія) заявили, що надмасивна чорна діра приблизно в 33 мільярди разів перевищує масу Сонця та є однією з найбільших коли-небудь знайдених. Про це повідомляє The Independent.

 «Ця конкретна чорна діра, яка приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця, є однією з найбільших коли-небудь виявлених і на верхній межі того, наскільки великими, на нашу думку, теоретично можуть стати чорні діри, тому це надзвичайно захопливе відкриття», – повідомив доктор Джеймс Найтінгейл з кафедри фізики Даремського університету.

Зазначається, що саме ці чорні діри є найбільшими об'єктами у Всесвіті, маса яких в 10-40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Астрономи вважають, що їх можна знайти в центрі всіх великих галактик, зокрема, і нашої галактики Чумацький Шлях. 

Такі чорні діри є рідкісними та важкодоступними, а їхнє походження невідоме. За припущеннями експертів, вони утворилися в результаті крайнього злиття масивних галактик мільярди років тому, коли Всесвіт був ще молодим.

Повідомляється, що дослідники використовували явище, відоме як гравітаційне лінзування, де вони скористалися допомогою сусідньої галактики, перетворивши її на гігантську лупу. Це виявило наявність надмасивної чорної діри, області, де тяга гравітації настільки потужна, що навіть світло не може вирватися.

«Цей підхід може дозволити нам виявити набагато більше чорних дір за межами нашого місцевого Всесвіту та розкрити, як ці екзотичні об'єкти еволюціонували далі в космічний час», – зазначив доктор Джеймс Найтінгейл.

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Теги: космос наука Велика Британія

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