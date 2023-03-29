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До Антарктиди прибула нова експедиційна група з України (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
До Антарктиди прибула нова експедиційна група з України (фото)
фото: мон україни
команда 28-ї Української антарктичної експедиції прибула до станції «Академік Вернадський»

Шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб

Дослідницький криголам «Ноосфера» з командою 28-ї Української антарктичної експедиції прибув до станції «Академік Вернадський». 

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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На весь екран
команда 28-ї Української антарктичної експедиції прибула до станції «Академік Вернадський»
фото: мон україни

Найближчими днями триватиме розвантаження судна та перезмінка річних експедицій. Учені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на «Вернадському», передаватимуть справи колегам з 28-ї антарктичної експедиції.

Після цього відбудеться традиційне передання станції між експедиціями – зимівники 27-ї УАЕ вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік.

Серед  основних завдань групи буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами:

  • геофізика;
  • метеорологія;
  • біологія.
  • підтримка життєдіяльності станції.

Сьогодні український криголам вже другий сезон працює в Антарктиді.

Наприкінці грудня 2022-го він вирушив із ПАР до острова Кінг-Джордж, куди доправив експедицію та вантажі для польської антарктичної станції «Арцтовський». Звідти судно прибуло до «Вернадського», доставивши учасників технічної сезонної експедиції, які нині завершують нагальні справи з модернізації станції. Відтак «Ноосфера» дісталася Чилі та чекала на команду 28-ї УАЕ, разом з якою успішно повернулася до Антарктики.

До слова, 26-а експедиційна група в Антарктиді показала відео із підняттям українського прапора над станцією «Академік Вернадський».

Теги: освіта Антарктида Україна наука

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