До Антарктиди прибула нова експедиційна група з України (фото)
Шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб
Дослідницький криголам «Ноосфера» з командою 28-ї Української антарктичної експедиції прибув до станції «Академік Вернадський».
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Найближчими днями триватиме розвантаження судна та перезмінка річних експедицій. Учені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на «Вернадському», передаватимуть справи колегам з 28-ї антарктичної експедиції.
Після цього відбудеться традиційне передання станції між експедиціями – зимівники 27-ї УАЕ вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік.
Серед основних завдань групи буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами:
- геофізика;
- метеорологія;
- біологія.
- підтримка життєдіяльності станції.
Сьогодні український криголам вже другий сезон працює в Антарктиді.
Наприкінці грудня 2022-го він вирушив із ПАР до острова Кінг-Джордж, куди доправив експедицію та вантажі для польської антарктичної станції «Арцтовський». Звідти судно прибуло до «Вернадського», доставивши учасників технічної сезонної експедиції, які нині завершують нагальні справи з модернізації станції. Відтак «Ноосфера» дісталася Чилі та чекала на команду 28-ї УАЕ, разом з якою успішно повернулася до Антарктики.
До слова, 26-а експедиційна група в Антарктиді показала відео із підняттям українського прапора над станцією «Академік Вернадський».
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