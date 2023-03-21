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Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном
фото ілюстративне

Снаряди зі збідненим ураном мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки

Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2. Про це повідомила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді.

«Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран», – зазначила Голді.

Зазначається, що такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози. 

Раніше повідомлялося, що Британія змінила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні.

Теги: Велика Британія Україна війна танки

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