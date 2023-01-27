Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда

У NASA новому астероїду дали назву 2023 BU

Астероїд розміром з вантажівку пролетить сьогодні на рекордно близькій відстані від Землі. Про це повідомляє американське аерокосмічне агентство NASA.

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«Астероїд пролітатиме сьогодні на відстані 3600 кілометрів від Землі пролітатиме астероїд. Ця відстань менша, ніж від Землі до комунікаційних супутників», – сказано у повідомленні NASA.

У агентстві додали, що небесне тіло буде видно на небі південної частини континенту Південна Америка. Цей астероїд є нещодавно відкритим небесним тілом, – був виявлений лише минулої суботи. Небесному тілу дали назву 2023 BU. Його розміри становлять приблизно 3,5 на 8,5 метри.

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Ймовірності зіткнення астероїда із Землею практично немає, але близькість до поверхні планети буде мінімальною, порівняно з іншими аналогічними астероїдами. Астрономи заявляють, що астероїд повинен згоріти в атмосфері Землі, а деякі фрагменти можуть відколотись і впасти на поверхню планети у вигляді метеоритів.

Нагадаємо, ввечері 17 січня повз Землю також пролетів астероїд 2023 AQ, діаметр якого в NASA оцінюють у 94 метри. У NASA тоді зазначили, що астероїд пролеів на відстані 4,1 млн км від Землі, тобто він не становив жодної загрози для планети, хоч і належав до класу потенційно небезпечних.