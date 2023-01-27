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Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда

Ірина Глотова
glavcom.ua
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
До Землі прямує ще один великий астероїд
www.independent.co.uk

У NASA новому астероїду  дали назву 2023 BU

Астероїд розміром з вантажівку пролетить сьогодні на рекордно близькій відстані від Землі. Про це повідомляє американське аерокосмічне агентство NASA

«Астероїд пролітатиме сьогодні на відстані 3600 кілометрів від Землі пролітатиме астероїд. Ця відстань менша, ніж від Землі до комунікаційних супутників», – сказано у повідомленні NASA.

У агентстві додали, що  небесне тіло буде видно на небі південної частини континенту Південна Америка. Цей астероїд є нещодавно відкритим небесним тілом, – був виявлений лише минулої суботи. Небесному тілу дали назву 2023 BU. Його розміри становлять приблизно 3,5 на 8,5 метри.

Ймовірності зіткнення астероїда із Землею практично немає, але близькість до поверхні планети буде мінімальною, порівняно з іншими аналогічними астероїдами. Астрономи заявляють, що астероїд повинен згоріти в атмосфері Землі, а деякі фрагменти можуть відколотись і впасти на поверхню планети у вигляді метеоритів.

Нагадаємо, ввечері 17 січня повз Землю також пролетів астероїд 2023 AQ, діаметр якого в NASA оцінюють у 94 метри. У NASA тоді зазначили, що астероїд пролеів на відстані 4,1 млн км від Землі, тобто він не становив жодної загрози для планети, хоч і належав до класу потенційно небезпечних.

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Теги: Південна Америка астероїд NASA

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