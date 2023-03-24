Що не так з науковими званнями в Україні

Нам би взагалі всі системи звань тупо знищити: «народних», «заслужених», «кандидатів», «почесних академіків»...

Голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак подав свою дисертацію на перевірку щодо плагіату до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: «Якщо будуть знайдені будь-які відхилення академічної доброчесності, ми готові відмовитись від наших наукових ступенів».

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Цікава ситуація виходить... Безвідносно до персоналій і посад виникають отакі думки:

Що значить «подав на перевірку щодо плагіату»? Це не він писав, а сторонні люди, тому «автор» і не в курсі, чи там є вкрадені частини? І подання незнайомого тексту на перевірку – це зізнання, що автор не він? Тоді це якийсь дивний камінаут. Він все ж автор, але дійсно забув, тирив в когось кавалки тексту чи ні, тому віддав на перевірку. Це ще гірше. От настільки «важлива» та дисертація і сам принцип отримання наукового звання: просто треба було певний обсяг слів для отримання папірця «на шоб було».

Ну і щодо його «погрози» – він, бачте, готовий відмовитись від наукового ступеня». Знаєте, в будь-якій країні Європи, на стандарти якої ми нібито орієнтуємось, найменший натяк на плагіат викликав би як мінімум звільнення і тотальний кінець кар’єри. А тут – «можлива відмова від звання». Це, фактично, зізнання, що нафіг те звання не потрібне. Дійсно при нагоді за недорого розжився статусним папірцем, але цінність його ніяка.

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Нам би взагалі всі системи звань тупо знищити: «народних», «заслужених», «кандидатів», «почесних академіків»... Бо це і так вже абсолютно дохлий рудимент совка: функцій жодних, але провокує розкладення і смердить сильно.