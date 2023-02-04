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Директорка Буковинської малої академії наук втапила у скандал через повідомлення в мережі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Директорка Буковинської малої академії наук втапила у скандал через повідомлення в мережі
Дописи керівниці Малої академії обурили громадськість Буковини
фото з відкритих джерел

Марія Тріска публікувала контент із написом «Россия православная»

У Чернівцях проведуть розслідування щодо роботи керівниці комунального обласного позашкільного навчального закладу «Буковинська мала академія наук» Марії Тріски. Її на час перевірки тимчасово буде відсторонено від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

Марія Тріска
Марія Тріска
фото з відкритих джерел

Приводом став контент, що його було поширено на особистій сторінці Марії Тріски у соцмережах. Опубліковані педагогом, керівницею освітньої установи меседжі обурили громадськість Буковини.

На сторінці, зокрема, багато дописів російською мовою. Також тут перепости з груп Московської церкви. На деяких картинках є напис «Россия православная».

8 фото
На весь екран

«Чи може педагог навчити дітей любові до України, якщо майже вся його  сторінка у ФБ – перепости на «узком язикє» і ... рускій салдат, якому цей педагог  бажає повернутися додому живим і здоровим? расея-матушка...», – написала депутатка Чернівецької міськради Галина Абрам'юк.

Як зауважив перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор, ситуацію вивчить спеціально створена комісія облради. Вона дасть оцінку діям Марії Тріски.

Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки виключило історію України зі списку обов’язкових дисциплін національного мультипредметного тесту. Вона потрапила до переліку тих, які можна скласти за вибором.

Теги: скандал розслідування россия педагог

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