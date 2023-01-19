Скасування ДПА: міносвіти обнадіяло школярів

Учні можуть зітхнути з полегшенням, адже цьогоріч не складатимуть ДПА

Атестацію скасують для учнів молодшої та середньої школи

Цьогоріч Міністерство науки та освіти планує звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів 4-х та 9-х класів. Про це повідомили на офіційному сайті МОН.

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У міністерстві підготували відповідний наказ про звільнення учнів від ДПА у 2022/2023 році та надіслали його до Мін'юсту для реєстрації. Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, міносвіти готує зміни щодо вступу-2023: замість ЗНО абітурієнти складатимуть удосконалений мультитест. Обов’язковий тестовий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови.

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Зауважимо, нещодавно новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі.

До слова, днями у Львові виник скандал довкола місцевої школи. Там начебто звільнили вчительку за прохання до учня-переселенця розмовляти українською. Таку інформацію оприлюднила письменниця та активістка Лариса Ніцой. Однак начальник управління освіти у Львівській міськраді Андрій Закалюк цей факт спростував. Після чого шквал критики вже наздогнав саму Ларису Ніцой. Тим часом, вона переконує, конфлікт на мовному ґрунті в школі таки існує, а громадськість і журналісти не до кінця розібралися в ситуації.