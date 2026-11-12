Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Судді, депутати й посадовці можуть залишитися без доплат за наукові ступені: деталі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Судді, депутати й посадовці можуть залишитися без доплат за наукові ступені: деталі
Заощаджені на доплатах кошти пропонують спрямувати на освіту
Фото з відкритих джерел

Вивільнені кошти ініціатори законопроєкту пропонують спрямувати на підвищення зарплат працівників освіти й науки

У Верховній Раді пропонують скасувати доплати за науковий ступінь для суддів, народних депутатів і працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Натомість заощаджені кошти хочуть спрямувати на підвищення зарплат учителям, викладачам університетів і науковцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки Юлії Гришиної у Facebook.

Відповідний законопроєкт №16221 зареєстрували у Верховній Раді 10 листопада 2026 року. Серед його ініціаторів – народні депутати Юлія Гришина, Сергій Бабак, Руслан Стефанчук, Володимир Воронов, Роман Грищук та інші парламентарі. Автори документа вважають, що доплати за науковий ступінь мають отримувати передусім ті, хто безпосередньо займається науковою або науково-педагогічною діяльністю.

За попередніми підрахунками, наведеними в пояснювальній записці, у 2026 році на такі доплати передбачено близько 217 млн грн. Їх отримують приблизно 2,1 тис. осіб. Автори документа зауважують, що ці суми ще потребують уточнення.

Водночас доплати за наукові ступені та вчені звання для вчителів, викладачів і науковців пропонують зберегти.

За словами Юлії Гришиної, зокрема, йдеться про 917 суддів у системі Державної судової адміністрації, 95 суддів Верховного Суду, 13 суддів Конституційного Суду України та 18 суддів Вищого антикорупційного суду. Крім того, науковий ступінь мають близько 120 народних депутатів. А ще представники правоохоронних органів: НАБУ, ДБР та БЕБ.

Автори законопроєкту вважають чинну систему несправедливою, оскільки науковий ступінь дає право на доплату навіть тим посадовцям, які не займаються дослідницькою чи викладацькою діяльністю. Водночас науковці та викладачі безпосередньо використовують свої знання у щоденній роботі.

«Маємо парадоксальну ситуацію, коли, наприклад, надбавка за науковий ступінь судді Верховного Суду часто перевищує всю ставку доктора наук, професора в університеті», – зазначила депутатка.

Окремо Гришина звернула увагу на ризик недоброчесного отримання наукових ступенів заради додаткових виплат. За її словами, значні надбавки можуть стимулювати купівлю дисертацій і замовлення наукових статей.

«Ми маємо залишити в минулому гонитву за «дипломами»  заради виплат і повернути повагу до справжньої науки», – наголосила парламентарка.

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов також підтримав законопроєкт. На його думку, скасування доплат для посадовців має усунути фінансовий стимул здобувати наукові ступені заради збільшення виплат.

«Науковий ступінь має знову стати показником реальних здобутків, а не інструментом для збільшення виплат чи статусності», – написав Курбатов у Facebook.

Він наголосив, що доплата має бути пов’язана з щоденною дослідницькою та викладацькою діяльністю, а не лише з наявністю наукового ступеня або посадою. Вивільнені кошти, за його словами, варто спрямувати на потреби освіти й наук.

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у своєму дописі у Facebook висловилася на підтримку законопроєкту. На її думку, науковий ступінь має підтверджувати кваліфікацію та здатність людини займатися дослідницькою роботою. Водночас доплати за наукові ступені для тих, хто не працює в науці, знецінюють працю дослідників і створюють стимули для імітації наукової діяльності.                                   

Водночас у громадському середовищі звертають увагу на те, що законопроєкт може містити винятки. Зокрема, кандидатка економічних наук, доцентка та координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Вовк зауважила, що запропоновані зміни не передбачають скасування доплат за наукові ступені для працівників Національної поліції.

«Тут експерти подивилися учорашній законопроєкт про позбавлення доплат за наукові ступені ненауковців і побачили суттєву деталь: доплати залишаються у Нацполіції», – написала Вовк у Facebook. 

Раніше «Главком» писав, що Національна система дослідників України, запроваджена Міністерством освіти і науки, опинилася в центрі дискусій через зауваження до академічної доброчесності учасників, зокрема звинувачення в плагіаті, велику кількість співавторів наукових публікацій і технічні проблеми під час роботи системи.

Читайте також:

Теги: зарплата суддя законопроєкт освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Судді, депутати й посадовці можуть залишитися без доплат за наукові ступені: деталі
Судді, депутати й посадовці можуть залишитися без доплат за наукові ступені: деталі
Новообраний ректор університету Шевченка оголосив про перші кроки на посаді
Новообраний ректор університету Шевченка оголосив про перші кроки на посаді
«Вийди й зайди нормально». Мережа вибухнула спогадами про коронні фрази вчителів
«Вийди й зайди нормально». Мережа вибухнула спогадами про коронні фрази вчителів
«Першокласники матюкалися і показували непристойні жести». Мати-блогерка звинуватила... вчительку
«Першокласники матюкалися і показували непристойні жести». Мати-блогерка звинуватила... вчительку
Батьки, фотозвіти, дідівщина. Вчителі відверто розповіли, чому мусили звільнитися зі школи
Батьки, фотозвіти, дідівщина. Вчителі відверто розповіли, чому мусили звільнитися зі школи
В Україні скоротилася кількість школярів: нова статистика
В Україні скоротилася кількість школярів: нова статистика

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
114K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua