Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення

У Василькові запевнили, що оклади вчителів зберігаються, а оптимізація видатків є вимушеним кроком через дефіцит субвенції

Після повідомлень про призупинення освітнього процесу директорки двох гімназій заявили, що заклади працюють у штатному режимі, однак підтвердили перегляд педагогічного навантаження

У Василькові на Київщині виникли проблеми з виплатою зарплат учителям, оптимізацією шкільної мережі та загрозою призупинення навчання. Про це заявили автори допису у Facebook-групі «Європейське суспільство», вимагаючи від міської влади пояснити ситуацію та оприлюднити наказ управління освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис.

За твердженням авторів публікації, педагогів ознайомили з наказом начальниці управління освіти Васильківської міської ради Інни Шипілової «Про оптимізацію мережі та тарифікаційних списків ЗЗСО у відповідності до обсягів фінансування».

Автори допису вважають, що рішення пов'язане з нестачею коштів на оплату праці освітян. Вони закликають міську владу забезпечити виплату зароблених коштів, оприлюднити наказ і фінансові розрахунки, а також переглянути рішення щодо оптимізації.

Скриншот допису у Facebook - групі Європейське суспільство

Окремо у публікації згадується міська голова Наталія Баласинович. Автори вимагають від неї пояснити, як громада підготувалася до підвищення посадових окладів педагогів у 2026 році та чому виникли проблеми з фінансуванням.

Проблему нестачі коштів на фінансування освітніх закладів Київщини також порушив народний депутат Данило Гетманцев. У дописі в Telegram він заявив, що місцева влада змушує школи скорочувати освітні послуги та педагогічне навантаження через дефіцит фінансування.

За словами нардепа, згідно з наказом одного з ліцеїв Київської області від 3 листопада, з 5 листопада мали змінити істотні умови праці педагогів. Зокрема, йшлося про скорочення поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів, годин роботи груп продовженого дня та гурткової роботи.

Гетманцев стверджує, що такі рішення ухвалюють не з власної ініціативи директори, а на вимогу місцевої влади через нестачу фінансування. Він закликав Міністерство освіти і науки та керівництво Київської області з'ясувати причини дефіциту освітньої субвенції, кількість закладів, яких торкнулися скорочення, та запропонувати рішення для врегулювання ситуації.

На тлі поширення інформації про проблеми з виплатою зарплат педагогам у Василькові висловилася мати учня академічного ліцею «Успіх» Олена Лузенко. За її словами, дитина перейшла до закладу цього навчального року заради нового проєкту 10-го класу. Жінка позитивно оцінила роботу директора ліцею Віталія Краснікова та висловила йому підтримку.

Водночас Лузенко заявила, що міська влада нібито планує усунути керівника з посади. Вона пов'язала це з конфліктом навколо фінансування закладу та оптимізації освітньої мережі. Офіційного підтвердження цих намірів у дописі не наведено.

Сам Красніков у відповідь на поширення інформації про ситуацію в громаді опублікував два дописи. Він заперечив повідомлення про невиплату зарплат педагогам і зупинення освітнього процесу в ліцеї «Успіх».

«Усі вчителі отримували і будуть отримувати заробітну плату. Освітній процес в ліцеї не призупинявся. Мене ніхто не звільняв, я продовжую працювати», – написав директор.

В іншому дописі Красніков уточнив, що педагогічні працівники ліцею залишаються на робочих місцях, а звільнення у зв'язку з оптимізацією не плануються. За його словами, зарплату виплачуватимуть у межах визначеного фонду оплати праці та відповідно до законодавства.

Директор також заявив, що інформація про примус написати заяву на звільнення не відповідає дійсності. За його словами, думка про звільнення була його особистим емоційним рішенням, ухваленим без стороннього впливу. Нині він продовжує працювати на посаді.

Про ситуацію з фінансуванням освіти у Василькові розповіли також директорки місцевих гімназій №1 та №2 Вікторія Боднар і Тетяна Максимчук. В інтерв'ю регіональному онлайн-медіа «Пульс Васильківщини» вони заявили, що обидва заклади працюють у штатному режимі, а освітній процес не припинявся.

Водночас Вікторія Боднар підтвердила, що коштів освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам не вистачає. За її словами, через це школам довелося частково оптимізувати освітній процес і переглянути педагогічне навантаження.

«Так, зараз склалася певна така ситуація, проблема, що на зарплату педагогам нашим коштів субвенції не вистачає. І дійсно нам прийшлось оптимізувати в певній мірі наш освітній процес», – пояснила директорка гімназії №1.

Водночас вона наголосила, що посадові ставки та виплати педагогів не зменшувалися, а зміни стосувалися саме розподілу педагогічного навантаження.

Директорка гімназії №2 Тетяна Максимчук уточнила, що в її закладі скоротили поділ класів на групи для вивчення англійської та української мов, інформатики й технологій. За її словами, це пов'язано зі зменшенням обсягу освітньої субвенції та необхідністю збалансувати витрати. Водночас вона запевнила, що навантаження жодного педагога не стало меншим за передбачене трудовим законодавством.

Максимчук пояснила, що обсяг освітньої субвенції визначають заздалегідь, однак протягом року можуть виникати додаткові витрати, які складно передбачити під час формування бюджету. Зокрема, йдеться про відкриття інклюзивних класів, оплату роботи асистентів учителів, доплати педагогам за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, а також додаткові навчальні години.

Окремо директорки розповіли про взаємодію з управлінням освіти. За словами Боднар, керівники закладів щотижня отримують актуальну інформацію від управління, а адміністрації гімназій проводять наради з педагогічними колективами та пояснюють їм зміни у фінансуванні й організації навчання.

Вона також заявила, що управління освіти підтримує зворотний зв'язок із директорами та реагує на проблеми, які виникають у закладах.

Нагадаємо, що 31 серпня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1078 «Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників». Зокрема, уряд рекомендував обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування розробити й реалізувати комплекс заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти, підвищення ефективності їхньої діяльності та раціонального використання чисельності працівників. Кошти, які можуть бути вивільнені внаслідок таких заходів, рекомендується спрямовувати на підвищення рівня оплати праці працівників сфери освіти.

Раніше «Главком» писав про дискусію в соцмережах щодо реального рівня зарплат учителів державних шкіл після підвищення виплат. Приводом став допис математика Євгена Ткаченка, який розповів, що під час співбесіди в одній зі столичних шкіл йому назвали зарплату звичайного вчителя від 20 тис. до 40 тис. грн. Сам педагог засумнівався в реалістичності таких сум. У коментарях інші освітяни поділилися власними зарплатами: частина повідомила про виплати на рівні 9–19 тис. грн, навіть за значного стажу та додаткового навантаження.