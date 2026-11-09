Головна Новини
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
У Василькові запевнили, що оклади вчителів зберігаються, а оптимізація видатків є вимушеним кроком через дефіцит субвенції
фото з відкритих джерел

Після повідомлень про призупинення освітнього процесу директорки двох гімназій заявили, що заклади працюють у штатному режимі, однак підтвердили перегляд педагогічного навантаження

У Василькові на Київщині виникли проблеми з виплатою зарплат учителям, оптимізацією шкільної мережі та загрозою призупинення навчання. Про це заявили автори допису у Facebook-групі «Європейське суспільство», вимагаючи від міської влади пояснити ситуацію та оприлюднити наказ управління освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис.

За твердженням авторів публікації, педагогів ознайомили з наказом начальниці управління освіти Васильківської міської ради Інни Шипілової «Про оптимізацію мережі та тарифікаційних списків ЗЗСО у відповідності до обсягів фінансування».

Автори допису вважають, що рішення пов'язане з нестачею коштів на оплату праці освітян. Вони закликають міську владу забезпечити виплату зароблених коштів, оприлюднити наказ і фінансові розрахунки, а також переглянути рішення щодо оптимізації.

Скриншот допису у Facebook - групі Європейське суспільство

Окремо у публікації згадується міська голова Наталія Баласинович. Автори вимагають від неї пояснити, як громада підготувалася до підвищення посадових окладів педагогів у 2026 році та чому виникли проблеми з фінансуванням.

Проблему нестачі коштів на фінансування освітніх закладів Київщини також порушив народний депутат Данило Гетманцев. У дописі в Telegram він заявив, що місцева влада змушує школи скорочувати освітні послуги та педагогічне навантаження через дефіцит фінансування.

За словами нардепа, згідно з наказом одного з ліцеїв Київської області від 3 листопада, з 5 листопада мали змінити істотні умови праці педагогів. Зокрема, йшлося про скорочення поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів, годин роботи груп продовженого дня та гурткової роботи.

Гетманцев стверджує, що такі рішення ухвалюють не з власної ініціативи директори, а на вимогу місцевої влади через нестачу фінансування. Він закликав Міністерство освіти і науки та керівництво Київської області з'ясувати причини дефіциту освітньої субвенції, кількість закладів, яких торкнулися скорочення, та запропонувати рішення для врегулювання ситуації.

На тлі поширення інформації про проблеми з виплатою зарплат педагогам у Василькові висловилася мати учня академічного ліцею «Успіх» Олена Лузенко. За її словами, дитина перейшла до закладу цього навчального року заради нового проєкту 10-го класу. Жінка позитивно оцінила роботу директора ліцею Віталія Краснікова та висловила йому підтримку.

photo_2026-11-09_14-04-05.jpg (103 179 Б)

Водночас Лузенко заявила, що міська влада нібито планує усунути керівника з посади. Вона пов'язала це з конфліктом навколо фінансування закладу та оптимізації освітньої мережі. Офіційного підтвердження цих намірів у дописі не наведено.

Сам Красніков у відповідь на поширення інформації про ситуацію в громаді опублікував два дописи. Він заперечив повідомлення про невиплату зарплат педагогам і зупинення освітнього процесу в ліцеї «Успіх».

«Усі вчителі отримували і будуть отримувати заробітну плату. Освітній процес в ліцеї не призупинявся. Мене ніхто не звільняв, я продовжую працювати», – написав директор.

photo_2026-11-09_18-06-05 (2).jpg (30 691 Б)

В іншому дописі Красніков уточнив, що педагогічні працівники ліцею залишаються на робочих місцях, а звільнення у зв'язку з оптимізацією не плануються. За його словами, зарплату виплачуватимуть у межах визначеного фонду оплати праці та відповідно до законодавства.

Директор також заявив, що інформація про примус написати заяву на звільнення не відповідає дійсності. За його словами, думка про звільнення була його особистим емоційним рішенням, ухваленим без стороннього впливу. Нині він продовжує працювати на посаді.

Про ситуацію з фінансуванням освіти у Василькові розповіли також директорки місцевих гімназій №1 та №2 Вікторія Боднар і Тетяна Максимчук. В інтерв'ю регіональному онлайн-медіа «Пульс Васильківщини» вони заявили, що обидва заклади працюють у штатному режимі, а освітній процес не припинявся.

Водночас Вікторія Боднар підтвердила, що коштів освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам не вистачає. За її словами, через це школам довелося частково оптимізувати освітній процес і переглянути педагогічне навантаження.

«Так, зараз склалася певна така ситуація, проблема, що на зарплату педагогам нашим коштів субвенції не вистачає. І дійсно нам прийшлось оптимізувати в певній мірі наш освітній процес», – пояснила директорка гімназії №1.

Водночас вона наголосила, що посадові ставки та виплати педагогів не зменшувалися, а зміни стосувалися саме розподілу педагогічного навантаження.

Директорка гімназії №2 Тетяна Максимчук уточнила, що в її закладі скоротили поділ класів на групи для вивчення англійської та української мов, інформатики й технологій. За її словами, це пов'язано зі зменшенням обсягу освітньої субвенції та необхідністю збалансувати витрати. Водночас вона запевнила, що навантаження жодного педагога не стало меншим за передбачене трудовим законодавством.

Максимчук пояснила, що обсяг освітньої субвенції визначають заздалегідь, однак протягом року можуть виникати додаткові витрати, які складно передбачити під час формування бюджету. Зокрема, йдеться про відкриття інклюзивних класів, оплату роботи асистентів учителів, доплати педагогам за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, а також додаткові навчальні години.

Окремо директорки розповіли про взаємодію з управлінням освіти. За словами Боднар, керівники закладів щотижня отримують актуальну інформацію від управління, а адміністрації гімназій проводять наради з педагогічними колективами та пояснюють їм зміни у фінансуванні й організації навчання.

Вона також заявила, що управління освіти підтримує зворотний зв'язок із директорами та реагує на проблеми, які виникають у закладах.

Нагадаємо, що 31 серпня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1078 «Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників». Зокрема, уряд рекомендував обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування розробити й реалізувати комплекс заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти, підвищення ефективності їхньої діяльності та раціонального використання чисельності працівників. Кошти, які можуть бути вивільнені внаслідок таких заходів, рекомендується спрямовувати на підвищення рівня оплати праці працівників сфери освіти.

Раніше «Главком» писав про дискусію в соцмережах щодо реального рівня зарплат учителів державних шкіл після підвищення виплат. Приводом став допис математика Євгена Ткаченка, який розповів, що під час співбесіди в одній зі столичних шкіл йому назвали зарплату звичайного вчителя від 20 тис. до 40 тис. грн. Сам педагог засумнівався в реалістичності таких сум. У коментарях інші освітяни поділилися власними зарплатами: частина повідомила про виплати на рівні 9–19 тис. грн, навіть за значного стажу та додаткового навантаження.

Читайте також:

Теги: школа зарплата освіта Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті влучання зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж
Атака дрона на Вишгородщину: загинула жінка, зруйновано двоповерховий будинок
Сьогодні, 14:45
Буданов спілкується з натовпом
Буданов приїхав на місце подій в Петропавлівській Борщагівці (відео)
2 листопада, 21:52
На місці подій почався протест, люди намагалися прорватися всередину будівлі Нацгвардії
Розпочато перевірку із залученням СБУ через події у Петропавлівській Борщагівці
2 листопада, 21:20
Ковальський підкреслив, що є  велика кількість слідчих дій, які треба провести
Детонація боєприпасів у селі Мила. Ковальський заявив про можливі нові підозри після експертиз
2 листопада, 16:38
Юлія Прядко виступає за жорстку українізацію
Експеримент у школі біля кордону з РФ показав силу української мови. Спогади очевидиці
29 жовтня, 13:34
Від погромів у Мілані до зривів уроків: чому безкарність руйнує правила
Від погромів у Мілані до зривів уроків: чому безкарність руйнує правила
21 жовтня, 09:25
Загалом на будівництво укриття для навчального закладу з бюджету виділили понад 167 млн грн
Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії
20 жовтня, 18:28
Вибухова хвиля пошкодила скління вікон у приміщенні навчального закладу
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві: є постраждалий
15 жовтня, 11:40
Артур Пройдаков – відомий учитель української мови, Даша Астаф'єва – співачка та волонтерка
Радіодиктант–2026 вперше в історії читатимуть двоє: названо імена
12 жовтня, 15:17

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
106K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Сьогодні, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Сьогодні, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua