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Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Педагогічні працівники вимагають належного фінансування освіти
фото з відкритих джерел

Петиція до Кабміну набрала необхідні 25 тисяч підписів за 11 днів, хоча до завершення збору голосів залишається ще 81 день

Голова об'єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки України Жовківської, Рава-Руської міських, Куликівської селищної та Добросинсько-Магерівської територіальних громад Ірина Бродик зареєструвала петицію до Кабінету міністрів із вимогою забезпечити належне фінансування освіти та виконання законодавчих гарантій щодо оплати праці педагогів у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції, оприлюднений на офіційному порталі електронних петицій Кабінету міністрів України.

Авторка петиції вимагає передбачити на освіту щонайменше 7% валового внутрішнього продукту (ВВП), а також виконати законодавчі гарантії щодо заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників.

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У петиції зазначається, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік не передбачено достатнього фінансування освіти та наближення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників до рівня, визначеного статтею 61 Закону України «Про освіту».

Авторка петиції закликає уряд передбачити достатнє фінансування освіти та забезпечити виконання законодавчих гарантій щодо оплати праці освітян. Зокрема, вона висуває п'ять вимог:

Авторка петиції висуває до Кабінету міністрів п'ять вимог:

  • спрямовувати на освіту не менше 7% ВВП, як передбачено Законом України «Про освіту»;
  • забезпечити встановлені законом посадові оклади для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників. Ідеться про виконання гарантій статті 61 Закону «Про освіту» та недопущення подальшого призупинення їхньої дії;
  • передбачити достатньо коштів на зарплати всіх працівників державних і комунальних закладів освіти, зокрема дитячих садків і позашкільних установ. Громадам, яким не вистачає власних коштів на оплату праці, забезпечити додаткове фінансування з державного бюджету;
  • установити оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) не нижче мінімальної зарплати. При цьому зберегти різницю в оплаті праці працівників залежно від їхніх посад;
  • не ухвалювати законодавчих змін, які погіршуватимуть умови оплати праці та робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Авторка петиції наголошує, що належне фінансування освіти та гідна оплата праці освітян є відповідальністю держави. Вона закликає Кабінет міністрів врахувати всі ці вимоги під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2027 рік і подати відповідні пропозиції до Верховної Ради для розгляду під час другого читання законопроєкту.».

Раніше «Главком» писав, що українські педагоги влаштували дискусію в соцмережах щодо реального рівня зарплат у державних школах. Приводом став допис київського математика Євгена Ткаченка, який засумнівався, що звичайний учитель може отримувати 20–40 тис. грн на місяць. Освітяни поділилися власними зарплатами: одні повідомляли про виплати понад 20 тис. грн за значного навантаження та додаткових обов'язків, інші зазначали, що навіть із багаторічним стажем отримують значно менше.

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Теги: школа освіта зарплата Кабмін

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