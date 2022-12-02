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Дослідникам вдалось відтворити зовнішність хворої жінки, яка жила у XVI столітті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дослідникам вдалось відтворити зовнішність хворої жінки, яка жила у XVI столітті
Жінка страждала від багатьох хвороб
фото: livescience.com

У жінки також були остеоартроз, гіпоплазія зубної емалі та дефект зуба, спричинені недоїданням у дитинстві

Сісеро Мораєс, бразильський експерт із графіки, і його команда зуміли відновити риси обличчя ісландки, чиї спотворені сифілісом кістки знайшли на цвинтарі близько десяти років тому. Про це повідомляє livescience.com.

Про те, що у померлої пів тисячі років тому ісландки був третинний сифіліс, що має виражені шкірні прояви, говорили сліди на її черепі. Ця стадія хвороби характеризується ураженням кісток, і через відсутність антибіотиків у ті часи зустрічалася часто.

Крім того, у жінки також були остеоартроз, гіпоплазія зубної емалі та дефект зуба, спричинені недоїданням у дитинстві.

Що конкретно спричинило її смерть, незрозуміло, проте це цілком міг бути сифіліс, вважають автори дослідження.

Кістки ісландки були деформовані, до того ж була відсутня частина фрагментів, що ускладнювало процес відтворення її зовнішності. Проте дослідники проаналізували кривизну ліній останків, а також зіставили їх з базою черепів інших європейських жінок, які померли в той час. У результаті їм вдалося відновити риси обличчя повністю і з великою ймовірністю. Дізнатися колір волосся точно було неможливо, але швидше за все жінка мала світлу шевелюру, як і більшість її співвітчизників.

Відновлення зовнішності людей, що давно померли, стало досить популярним останнім часом. Так, нещодавно американські судмедексперти створили модель обличчя «вампіра» з Коннектикуту — чоловіка, який жив у XVII столітті в Грізуолді і вважався серед місцевих мешканців нечистою силою.

Також вдалося дізнатися, як виглядала знаменита вагітна мумія за життя. Дослідники представили два варіанти її зовнішності.

Нагадаємо, археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів.

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Теги: хвороба Ісландія жінка наука

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