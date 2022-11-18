Українська наука потребує допомоги

Науковці можуть зробити наше життя кращим

На жаль, деякі команди, які отримували грантове фінансування НФДУ, втратили і лабораторії, і житло

Національний фонд досліджень України запускає фандрейзингову кампанію для грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, фінансування яких було призупинено (чи не розпочато) через збройну агресію рф, а також для підтримки проєктів у нових конкурсах.

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У стратегії фандрейзингової діяльності зазначено, що місія Фонду – інвестувати в дослідників та їхні ідеї, які є цінними для України і світу. Саме тому Фонд шукає додаткові фінансові можливості для продовження грантової підтримки найбільш затребуваних наукових проєктів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності, обороноздатності та повоєнного відновлення України.

Фонд звертається до партнерських організацій в Україні та за кордоном, наукових фондів, центрів, грантодавців, бізнесу, міжнародних корпорацій, вчених, університетської спільноти, окремих фізичних осіб з проханням підтримати українську науку й науковців за часів безпрецедентних викликів, спричинених війною в Україні.

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Підтримати українських науковців можна безпосередньо на спеціальній сторінці фандрейзингової кампанії різними способами.

Для того, щоб зібрані кошти були витрачені максимально ефективно, Фонд формує пул найбільш значущих проєктів.

«Ворог продовжує обстрілювати українські міста, зокрема, університети та наукові установи, – зазначила виконавча директорка НФДУ Ольга Полоцька. – Росіяни хочуть перетворити нашу землю, і особливо – науковий простір країни, на випалену територію.

Кожен проєкт, виконання якого нині призупинено, є вагомим, а кожен науковець – важливим. Без цих дослідників – і провідних, і молодих, неможливо уявити наукове майбутнє та й просто майбутнє України. Дуже важливо підтримати їх і допомогти реалізувати свої ідеї.

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Ми пишаємося нашими грантоотримувачами, які навіть у важкі воєнні місяці продовжують роботу з виконання проєктів.

Наприклад, продовжує роботу колектив Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. Вони розробляють каталізатори перетворення метанолу у водень для потреб новітньої енергетики. Не викликає сумнівів те, що енергетична безпека є запорукою перемоги та післявоєнної відбудови країни.

Продовжує працювати команда харківських вчених Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. Цю установу ворог намагався зрівняти з землею, пошкоджено будівлі та лабораторії. Але науковці все одно створюють нові мікро та нано лазери з резонансними графеновими елементами. Ці лазери потрібні для багатьох галузей економіки – від електроніки до будівництва.

На жаль, деякі команди, які отримували грантове фінансування НФДУ, втратили і лабораторії, і житло. У перші ж дні війни російський літак скинув бомби на Приазовський державний технічний університет. Була зруйнована лабораторія, для якої за кошти НФДУ було придбано сучасне обладнання. Вчені університету працювали над створенням нових імплантів, які служили б не 10-15 років, а набагато довше (в ідеалі – все життя). На щастя, вчені зуміли вибратися з Маріуполя. Нині вони мріють відновити дослідження.

Упевнена, що всі разом ми допоможемо науковцям продовжити роботу!».

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Збір і використання благодійних пожертв є прозорим й відкритим. Інформація щодо надходження коштів на реєстраційний рахунок НФДУ оновлюється наприкінці кожного робочого дня.

«Наукова солідарність стала складником відсічі ворогу. Впевнений, що вона стане підґрунтям і відбудови нашої країни, – наголосив голова НФДУ Станіслав Вільчинський. – Хочу нагадати, що через збройне вторгнення російської федерації у 2022 році не отримали фінансування проєкти конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених». Це фінальний рік виконання досліджень, які обов’язково потрібно завершити.

Не змогли стартувати проєкти конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України». Це дуже важливі дослідження, пов’язані з охороною здоров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, продовольчої безпеки, інформаційної та соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних надзвичайних ситуацій тощо.

У червні 2022 року був запланований старт фінансування проєктів-переможців конкурсів «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» та «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук».

Конкурс у галузі суспільних та гуманітарних наук – це можливість запропонувати своє бачення та шляхи боротьби із викликами, з якими стикається наше суспільство сьогодні. Це безробіття, соціальна нерівність, ревіталізація окупованих територій, інклюзивність, недосконалість законодавства тощо.

Конкурс «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» мав надати фінансування кращим проєктам, спрямованим на вирішення фундаментальних та актуальних прикладних проблем математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук.

Насамкінець хочу сказати, що американці називають покоління, яке виграло Другу світову війну і збудувало повоєнну економіку – «the greatest generation». Таким поколінням маємо стати й ми, звичайні фізики, хіміки, математики, гуманітарії, всім науковці і не науковці.

Сподіваюся, що наше суспільство та міжнародна спільнота підтримає нашу ініціативу. Українська наука вистоїть завдяки кожному з нас!»

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