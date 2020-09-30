Фінансова грамотність і знання мов. Уряд затвердив новий стандарт середньої освіти документ



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Новий стандарт діятиме з 1 вересня 2022 року

Кабінет міністрів затвердив стандарт середньої освіти. Зазначається, що стандарт діятиме з 1 вересня 2022 року для учнів за 12-річною програмою навчання.

Документ визначає ключові компетентності, які повинні здобути школярі:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися іноземними мовами;

математична і технологічна компетентність;

інноваційність та відкритість до нових ідей;

підприємливість і фінансова грамотність;

здатність вчитися протягом життя.

Повідомляється, що Міносвіти має до кінця року розробити і затвердити навчальні програми для учнів згідно з новим стандартом.

«Навчання у базовій школі повинно формувати особистісний потенціал для подальшої самореалізації учня. Ключові компетентності і наскрізні вміння, закладені в цьому документі, базуються на кращих практиках Європейського союзу», - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.