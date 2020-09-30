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    Наука та освіта

    Фінансова грамотність і знання мов. Уряд затвердив новий стандарт середньої освіти

    документ
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    Фінансова грамотність і знання мов. Уряд затвердив новий стандарт середньої освіти

    Новий стандарт діятиме з 1 вересня 2022 року

    Кабінет міністрів затвердив стандарт середньої освіти. Зазначається, що стандарт діятиме з 1 вересня 2022 року для учнів за 12-річною програмою навчання. 

    Документ визначає ключові компетентності, які повинні здобути школярі: 

    • вільне володіння державною мовою;
    • здатність спілкуватися іноземними мовами;
    • математична і технологічна компетентність;
    • інноваційність та відкритість до нових ідей;
    • підприємливість і фінансова грамотність;
    • здатність вчитися протягом життя.

    Повідомляється, що Міносвіти має до кінця року розробити і затвердити навчальні програми для учнів згідно з новим стандартом.


    «Навчання у базовій школі повинно формувати особистісний потенціал для подальшої самореалізації учня. Ключові компетентності і наскрізні вміння, закладені в цьому документі, базуються на кращих практиках Європейського союзу», - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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