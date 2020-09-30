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    Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021

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    До 30 квітня учасники зможуть завантажити свої запрошення, де буде зазначено місце та час проведення тестування - Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021
    До 30 квітня учасники зможуть завантажити свої запрошення, де буде зазначено місце та час проведення тестування

    Реєстрація розпочнеться з 1 лютого, основна сесія ЗНО – 21 травня

    Міністерство освіти і науки затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

    Зазначається, що реєстрація розпочнеться з 1 лютого, основна сесія ЗНО – 21 травня.

    Так, реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 1 лютого по 5 березня 2021 року. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для складання державної атестації у формі ЗНО до 1 березня.

    До 30 квітня учасники зможуть завантажити свої запрошення, де буде зазначено місце та час проведення тестування.

    Основна сесія ЗНО буде проходити за таким графіком:

    • з хімії - 21 травня;
    • з іспанської, німецької, французької мов - 24 травня;
    • з англійської мови - 25 травня;
    • з математики - 28 травня;
    • з української мови, української мови та літератури - 1 червня;
    • з історії України - 4 червня;
    • з фізики - 7 червня;
    • з біології - 10 червня;
    • з географії - 15 червня.

    Результати основної сесії ЗНО будуть оголошені до 30 червня.

    Раніше повідомлялося, що в 2021 році в Україні змінять формат проведення ЗНО – тестування буде проводитися окремо з української мови і окремо з української мови та літератури.

    Також повідомлялося, що іспит з математики буде обов'язковим для випускників шкіл з 2021 року.

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