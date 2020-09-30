Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021



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До 30 квітня учасники зможуть завантажити свої запрошення, де буде зазначено місце та час проведення тестування

Реєстрація розпочнеться з 1 лютого, основна сесія ЗНО – 21 травня

Міністерство освіти і науки затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що реєстрація розпочнеться з 1 лютого, основна сесія ЗНО – 21 травня.

Так, реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 1 лютого по 5 березня 2021 року. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для складання державної атестації у формі ЗНО до 1 березня.

До 30 квітня учасники зможуть завантажити свої запрошення, де буде зазначено місце та час проведення тестування.

Основна сесія ЗНО буде проходити за таким графіком:

з хімії - 21 травня;

з іспанської, німецької, французької мов - 24 травня;

з англійської мови - 25 травня;

з математики - 28 травня;

з української мови, української мови та літератури - 1 червня;

з історії України - 4 червня;

з фізики - 7 червня;

з біології - 10 червня;

з географії - 15 червня.

Результати основної сесії ЗНО будуть оголошені до 30 червня.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році в Україні змінять формат проведення ЗНО – тестування буде проводитися окремо з української мови і окремо з української мови та літератури.

Також повідомлялося, що іспит з математики буде обов'язковим для випускників шкіл з 2021 року.