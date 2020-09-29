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    Наука та освіта

    Міносвіти озвучило нові дати шкільних канікул

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    У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів - Міносвіти озвучило нові дати шкільних канікул
    У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів

    Графік шкільних канікул може бути різним у різних містах України

    В Україні запропонували нові дати для шкільних канікул на 2020-2021 рік навчання. У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів.

    Як зазначають у Міністерстві науки та освіти, згідно з законом, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул, змінювати їх на свій розсуд або призначати додаткові залежно від погоди, опалення, епідеміологічної ситуації, регіональних особливостей і так далі. Графік шкільних канікул може бути різним у різних містах України.

    У Міністерстві освіти та науки України рекомендують відправляти школярів на відпочинок у такі періоди:

    • Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада
    • Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня
    • Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня
    • Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня

    У жовтні також можуть бути позапланові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів 25 жовтня Це пов'язано з тим, що виборчі дільниці та комісії зазвичай розміщують у приміщеннях навчальних закладів.

    Також діти отримають додатковий вихідний день у жовтні – 14 числа, у зв'язку з офіційним державним святом, Днем Захисника України.

    Міністерство освіти і науки діти відпочинок канікули навчання
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