Міносвіти озвучило нові дати шкільних канікул



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів

Графік шкільних канікул може бути різним у різних містах України

В Україні запропонували нові дати для шкільних канікул на 2020-2021 рік навчання. У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів.

Як зазначають у Міністерстві науки та освіти, згідно з законом, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул, змінювати їх на свій розсуд або призначати додаткові залежно від погоди, опалення, епідеміологічної ситуації, регіональних особливостей і так далі. Графік шкільних канікул може бути різним у різних містах України.

У Міністерстві освіти та науки України рекомендують відправляти школярів на відпочинок у такі періоди:

Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада

з 26 жовтня по 1 листопада Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня

з 25 грудня по 10 січня Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня

з 22 березня по 28 березня Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня

У жовтні також можуть бути позапланові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів 25 жовтня Це пов'язано з тим, що виборчі дільниці та комісії зазвичай розміщують у приміщеннях навчальних закладів.

Також діти отримають додатковий вихідний день у жовтні – 14 числа, у зв'язку з офіційним державним святом, Днем Захисника України.