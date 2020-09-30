Уряд планує оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін розгляне декілька важливих питань

Кабмін також розгляне розпорядження про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні розгляне розпорядження про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки та проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Окрім того, уряд планує розглянути проєкти розпоряджень Кабінету міністрів України про перерозподіл деяких видатків державного бюджету на 2020 рік для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проєктів, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік.

Також уряд розгляне проєкти розпоряджень КМУ про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Окрім того, уряд розгляне проєкти постанов КМУ про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», про внесення змін до Порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за конкурс на кращий ескіз великого герба України.