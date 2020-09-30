  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд планує оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба

    • Розсилка
    Кабмін розгляне декілька важливих питань - Уряд планує оголосити конкурс на ескіз великого Державного Герба
    Кабмін розгляне декілька важливих питань

    Кабмін також розгляне розпорядження про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки

    Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні розгляне розпорядження про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки та проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

    Окрім того, уряд планує розглянути проєкти розпоряджень Кабінету міністрів України про перерозподіл деяких видатків державного бюджету на 2020 рік для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проєктів, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік.

    Також уряд розгляне проєкти розпоряджень КМУ про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

    Окрім того, уряд розгляне проєкти постанов КМУ про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», про внесення змін до Порядку застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

    Нагадаємо, що Рада проголосувала за конкурс на кращий ескіз великого герба України.

    Кабмін конкурс уряд послуги час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies