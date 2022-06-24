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    Наука та освіта

    Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури

    Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури
    фото з відкритих джерел

    Замість російської створено кафедру слов’янської філології

    У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна ліквідували кафедри російської мови і літератури. Про це повідомляє Status Quo з посиланням співробітників університету.

    Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови. Повідомляється, що реорганізація кафедр відбулася 1 червня.

    «На базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури була створена кафедра слов'янської філології», – розповіли в ХНУ.

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    Нагадаємо, що університет Каразіна зазнав неодноразових бомбардувань, а його будівлі зазнали серйозних пошкоджень.

    Через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна університет окупація #stoprussia
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    Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури