Харківський університет ліквідував кафедри російської мови та літератури

Замість російської створено кафедру слов’янської філології

У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна ліквідували кафедри російської мови і літератури. Про це повідомляє Status Quo з посиланням співробітників університету.

Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови. Повідомляється, що реорганізація кафедр відбулася 1 червня.

«На базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури була створена кафедра слов'янської філології», – розповіли в ХНУ.

Нагадаємо, що університет Каразіна зазнав неодноразових бомбардувань, а його будівлі зазнали серйозних пошкоджень.

Через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто.