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    Харківський університет Каразіна переїде до іншого міста

    Наслідки авіаударів по будівлі економічного факультету ХНУ ім. Каразіна - Харківський університет Каразіна переїде до іншого міста
    Наслідки авіаударів по будівлі економічного факультету ХНУ ім. Каразіна
    фото з відкритих джерел

    Куди саме переїде університет не повідомляється

    Через знищення російськими окупантами більшості корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна, навчальний заклад для відновлення роботи переведуть в інше місто, повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час телемарафону UAразом.

    «На превеликий жаль, університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками та їхніми авіаударами. Але університет буде переміщений під керівництвом міністерства освіти у більш безпечне місце», – каже чиновник.

    Куди саме переїде університет наразі не відомо. При цьому Вітренко додав, що низку університетів також перевезуть до інших міст.

    Зокрема, Харківський біосферний університет вже перемістили у Закарпатську область. На стадії переїзду також Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет.

    «Ми робимо все, аби не втратити жодного університету», – додав Андрій Вітренко, підкресливши, що зараз важливо зберегти освітню мережу.

    При цьому він додав, що є також низка навчальних закладів, які висловили бажання залишитися у своєму місті. Із 4 квітня вони також запустять навчання – в оналйн-формі.

    Нагадаємо, що університет Каразіна зазнав неодноразових бомбардувань, а його будівлі зазнали серйозних пошкоджень.

    Читайте також: Наслідки авіаударів по будівлі економічного факультету ХНУ ім. Каразіна (фото)

    Теги: Харків росія окупанти війна навчання Україна місто університет окупація #stoprussia
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    Харківський університет Каразіна переїде до іншого міста