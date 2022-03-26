Рашисти обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові (відео)

Університет МВС у Харкові відомий у всій країні

Ворожий обстріл минувся без жертв

Російські військові обстріляли Харківський національний університет внутрішніх справ. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час», – повідомив Болвінов.

Як повідомлялося, меморіал у Дробицькому яру пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів. Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові.

Також рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент. Як повідомлялося, 17 березня військові РФ вкотре обстріляли Харків. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.