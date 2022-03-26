  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові (відео)

    Університет МВС у Харкові відомий у всій країні - Рашисти обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові (відео)
    Університет МВС у Харкові відомий у всій країні
    фото з відкритих джерел

    Ворожий обстріл минувся без жертв

    Російські військові обстріляли Харківський національний університет внутрішніх справ. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

    «Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час», – повідомив Болвінов.

    Як повідомлялося, меморіал у Дробицькому яру пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів. Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові.

    Також рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент. Як повідомлялося, 17 березня військові РФ вкотре обстріляли Харків. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово. Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові (відео)