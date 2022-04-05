На час війни Луганський медичний університет переїхав до Рівного

Медичний виш базувався у Рубіжному Луганської області

До завершення дії воєнного стану державний заклад «Луганський державний медичний університет» тимчасово переводить свою діяльність до Рівного. Про це свідчить наказ міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка від 26 березня, який доступний на ІТ-платформі LIGA360.

Окремо ректору луганського медичного вишу отримав доручення від профільного міністерства в оперативному порядку вирішувати всі питання забезпечення здійснення освітнього процесу та завершення навчання у 2021/22 навчальному році.

Також керівник навчального закладу має вжити заходів щодо тимчасового розміщення структурних підрозділів Луганського державного медичного університету, зокрема, гуртожитків, використовуючи бази інших закладів вищої освіти, закладів охорони здоров'я та установ.

Крім цього департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної військової адміністрації має організувати залучення закладів охорони здоров'я Рівненщини до процесу практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, який переїхав з Рубіжного Луганської області.

Як відомо, в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.