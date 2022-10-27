Китайські вчені створили голуба-кіборга з дистанційним керуванням 

Птахи виконували прості команди у 80% випадків, але іноді вони відволікалися чи втомлювалися

Дослідники із Шаньдунського науково-технічного університету (Китай) розробили систему дистанційного керування голубами. У мозок птаха вживили електроди, а для живлення використовували сонячну батарею та невелику літієву батарею, яка заряджалася від неї. Сонячна панель та інші елементи закріплені на спині пташки, повідомляє scmp.com.

На певні частини мозку голуба впливали слабким струмом, щоб підпорядкувати його волю і керувати польотом, відправляючи радіосигнали. Девайс також може також самостійно направити пташку у сторону сонця, якщо в його батареї закінчується заряд.

Завдяки сонячній панелі та датчику вчені змогли контролювати політ голуба протягом двох годин. Так на практиці було доведено, що, впливаючи на мозок, можливе управління поведінкою, принаймні поведінкою птаха. Вони зазначили, що їхня система далека від досконалості, оскільки зібрана з доступної електроніки, яку будь-хто може купити в інтернеті. Також інженери не розрахували витрати енергії процесора, тож пристрій споживав набагато більше, ніж вони сподівалися.

Загалом у тестах взяли участь п'ять голубів. Усі вони змогли підкоритися простим командам: повернути ліворуч чи праворуч, знизитися чи набрати висоту. Точність виконання завдань становила, як заявляють дослідники, 80-90%. У деяких випадках голуби не реагували на запити. Причиною тому була їхня втома або різні відволікаючі фактори.

Учені продовжать роботу над удосконаленням імпланту та сонячної батареї, йдеться у статті.

Тестові випробування показали, що такі голуби-кіборги слухаються команд протягом 45 хвилин. Приблизно стільки працюють і комерційні дрони. Основна проблема невеликої тривалості роботи – обмежений розмір батареї, який може нести голуб.

Перший успішний експеримент з управління твариною безпосередньо через мозок продемонстрували в 1997 році японські вчені. Вони змушували таргана рухатися по прямій лінії. З того часу науковці намагалися керувати рухами великої кількості видів тварин, включаючи жуків, бджіл, геконів, щурів, акул. Рухи тварини зазвичай керуються шляхом генерування в мозку неприємних для тварини сигналів, стимулюючи її приймати відповідні дії.

Використання керованих тварин є одним з перспективних напрямків розвитку військової техніки. Тварини можуть збирати інформацію, або слугувати зброєю, яка може проникати у небезпечні місця.