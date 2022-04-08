Тварини на війні. Неймовірні історії порятунку

Зворушливо – це не тільки про собак і котів...

Війна трощить котячі і собачі долі – брудні, худі і перелякані тварини ховаються в обгорілих закапелках розбомблених кварталів, виють, зачинені в квартирах та будинках. Або метушаться, бігають вулицями, вдивляються в обличчя, шукають своїх людей, щоби кинутися назустріч, притулитися до ноги, ткнутися мокрим носом в долоню, що пахне домом і ласкою.

Не всім це вдається, але часом трапляються дива, і господарі знаходяться. А інколи осиротілі тварини беруть долю в свої лапи і обирають собі нових людей. Так у військових та волонтерів з’являються живі талісмани.

У підбірці «Главкома» – саме такі щасливі історії.

Наполегливий кіт і добрий ексдепутат

Котик з Бучі, який знав, що за ним повернуться (Фото: Facebook Єгора Фірсова)

Нардеп Єгор Фірсов, який після війни став до лав тероборони Києва, під час роботи в Бучі, на території розгромленого рашистами ЖК, знайшов кота.

«Йду, а на зустріч мені ця милота. Одразу взяв на руки. Погладив. Милота почала мурчати. Одразу думка – забрати собі. Але багато роботи. І як везти? Відігнав думки. Відпустив. Пухнастий довго йшов за нами, було зрозуміло, що він домашній, але тепер жити йому нема де», – розповідає він.

Переспавши ніч Єгор вирішив: якщо знову зустріне цього кота – забере собі.

«Так і сталось, після роботи спеціально поїхав на те ж саме місце, а він сидить, немов мене чекає. Взяв на руки. Знову муркоче. Поїхали додому лікувати лапи, бо порізав усі битим склом. Ніби дівчинка. Назвав Буча. Яке тут ще муже бути ім'я», – написав Фірсов у Facebook.

Щаслива історія невдовзі отримала гарне продовження, бо тепер Бучу знайшли її власники.

«Кілька днів тому мені написала дівчина. Надіслала фото та історію, як вони з хлопцем ховаючись під обстрілами, загубили кота. Прочитав. Перші секунди віддавати малого вже не хотів: звик з перших хвилин. Та і відверто, для мене зараз це єдиний антистрес, обнімати його вночі і забувати про те, що бачив вдень. Але якщо люди його шукають – значить люблять. А він любить їх. Остаточно сумніви розвіялись, коли в хлопця, що прийшов забирати кота, з’явились сльози. Обійнявши кота, він просто почав плакати…», – написав розчулений екснардеп.

Кіт та його власник знову разом, а Єгор Фірсов сподівається, що його котик ще обов’язково знайдеться (Фото: Facebook Єгора Фірсова)

Лея, яка загубилася і сама знайшлася

Розумниця Лея та її друг-кінолог Богдан знову разом (Фото: Facebook Нацгвардії)

Лея – професійна службова собака, яка вже кілька років служить в кінологічному центрі Нацгвардії України. Забезпечувала охорону громадського порядку та розшукувала зниклих людей.

Але вибухів все одно дуже боялася. І коли її бригада на початку війни перегруповувалася та евакуйовувала собак, а навколо все гупало і гриміло, у Леї здали нерви. Втекла.

Кінологи ще довго намагалися її знайти і зрештою, з тяжким серцем, поїхали.

Але одного дня, Лея, подолавши бозна скільки кілометрів знайшла свого друга-кінолога.

«Враховуючи те, що я навчав її саме слідовій роботі, в Леї дуже розвинені нюхові здібності. Вона самостійно відшукала мене і, голодна та знесилена, прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування та радість від того, що вона жива!»,– розповідаєгвардієць Богдан.

Зараз Лея знову в строю і продовжує нести бойову службу.

Байрактар з України

Байрактар – пес-доброволець Нацгвардії (Фото: Facebook Нацгвардії)

Цей пес прибився до гвардійців у перший день, коли ті почали облаштовувати позиції, і вирішив залишитися. Бійці дали новому другові наймоднішу нині кличку – Байрактар.

«Бо це наша головна зброя, – сміються хлопці. – Він перший «ловить фішку» і вказує нам на можливу небезпеку. Як і ми, несе службу цілодобово».

У Нацгвардії резонно зауважують, що тварини на передовій – це не тільки антистрес, а й додаткові очі та вуха для бійців.

Буча, яка вижила попри все

Патрульні поліцейські знайшли в розбитій вщент машині самотнього собаку (Фото: Facebook патрульної поліції України)

Знайду прихистив патрульний Олександр Сидоренко (Фото: Facebook патрульної поліції України)

У Бучі, під час огляду міста, патрульні поліцейські знайшли собаку в одній із розбитих машин: він був настільки виснажений, що спав прямо на битому склі. Здавалося, що пес вже не живий, тому хлопці дуже зраділи, коли він підняв голову, почувши людські голоси.

Собаку одразу ж привезли до ветеринара, виявилося, що це дівчинка-хаскі, цілком здорова, але дуже виснажена. Спочатку її думали віддати до притулку, але один з патрульних вирішив забрати собаку в свою родину. Назвали Бучею.

У Facebook-спільноті «Тварини на війні» невдовзі опублікували відео, на якому пес, дуже схожий на Бучу, радісно біжить на зустріч своєму господарю. Не виключено, що це та сама врятована патрульними хаскі, але точно сказати не можемо. У будь-якому разі, Буча – щасливиця.

Кіт, фото якого має облетіти світ

Бучанський сміливий кіт вийшов до журналістів (Фото: Facebook Олександра Пасховера)

У розбомбленій Бучі рудий котик вийшов до репортерів, і ті одразу заклацали фотоапаратами, забувши про гори потрощеної російської техніки. Але, пише очевидець подій Володимир Крижанівський, всі пофоткали і пішли. А кіт так і залишився.·

«Звідки я це знаю? Бо його забрав о 19.00 хлопець із нашої команди, коли людей на цій вулиці вже майже не було. Головне, що зараз в нього все гаразд. Сидить от навпроти, муркотить», – написав Крижанівський на своїй сторінці у Facebook. І додав фото на підтвердження.

Рудий кіт, якого всі фотографували в Бучі на фоні танків, тепер – домашній (Фото: Facebook Володимира Крижанівського)

Евакуював корову і теля з Ірпеня до Коростишева

Хлопець врятував годувальницю з Ірпінського пекла (Фото: Facebook Ольги Кийко)

Зворушливо – це не тільки про собак і котів. Хлопець, який жив неподалік Ірпеня, рятувався від ворожих обстрілів не сам. Він забрав із собою корову і теля.

11 березня стало відомо, що його розшукують родичі, а за тиждень він знайшовся, та не сам, а з двома врятованими тваринами. Хлопець дійшов до аж Коростишева Житомирської області, дорогою його підібрала вантажівка і довезла до місця, яке знайшли йому волонтери

Ніндзя-черепашка

Черепаха вилетіла з квартири під час вибуху і приземлилася на стадіоні (Фото: ДСНС України)

Під час обстрілу житлового району Оболонь в Києві з вікна квартири вилетіла черепаха. Перелетівши через паркан, вона впала на стадіоні, де її знайшов журналіст і передав медикам – в черепашки була зламана лапка.

Невдовзі знайшлася і власниця.

Христина Жиренко, для «Главкома»

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