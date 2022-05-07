Контужені тварини, розвалені будинки: як живуть села поблизу окупованого Ізюма (відео)

Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини

Села навколо окупованого Ізюма – на межі виживання: там постраждала інфраструктура, а тварини ледь рухаються на землі

Військові Збройних сил України показали життя сіл навколо окупованого Ізюма, що на Харківщині, які російські окупанти намагаються захопити. Про це повідомляє пресслужба 93-тої ОМБр «Холодний Яр».

Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини. На опублікованому відео зображені контужена та вбита свійська худоба: корови, що лежать та ледь рухаються на землі, вівці з пробитими черепами.

Також від російських військових постраждала інфраструктура населених пунктів. Зокрема, будинки та школи. У будівлях вибиті вікна, зруйновані дахи, а у середині шкільних приміщень розтрощені меблі.

Водночас на дорогах спостерігаються ями в асфальті від російських снарядів.

Нагадаємо, що в районі північніше міста Ізюм ворог продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

1 травня в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

За даними США, хоч Герасимов і відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області, однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції.