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    Контужені тварини, розвалені будинки: як живуть села поблизу окупованого Ізюма (відео)

    Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини - Контужені тварини, розвалені будинки: як живуть села поблизу окупованого Ізюма (відео)
    Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини
    Скріншот з відео

    Села навколо окупованого Ізюма – на межі виживання: там постраждала інфраструктура, а тварини ледь рухаються на землі

    Військові Збройних сил України показали життя сіл навколо окупованого Ізюма, що на Харківщині, які російські окупанти намагаються захопити. Про це повідомляє пресслужба 93-тої ОМБр «Холодний Яр».

    Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини. На опублікованому відео зображені контужена та вбита свійська худоба: корови, що лежать та ледь рухаються на землі, вівці з пробитими черепами.

    Також від російських військових постраждала інфраструктура населених пунктів. Зокрема, будинки та школи. У будівлях вибиті вікна, зруйновані дахи, а у середині шкільних приміщень розтрощені меблі.

    Водночас на дорогах спостерігаються ями в асфальті від російських снарядів.

    Нагадаємо, що в районі північніше міста Ізюм ворог продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

    1 травня в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

    За даними США, хоч Герасимов і відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області, однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції.

    Теги: вибух росія окупанти війна тварини Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Контужені тварини, розвалені будинки: як живуть села поблизу окупованого Ізюма (відео)