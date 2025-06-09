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Милованов б'є на сполох: польські виші вимивають українські таланти

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Милованов б'є на сполох: польські виші вимивають українські таланти
Тимофій Милованов заявив, що українська система вищої освіти зазнає серйозних втрат через виїзд талановитої молоді за кордон
фото з відкритих джерел

Президент Київської школи економіки заявив, що українські університети втрачають талановитих студентів, які масово їдуть за кордон. Зокрема до Польщі, через стипендії у 500 євр

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що українські абітурієнти масово орієнтуються на навчання за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині, що призводить до втрати найперспективнішої молоді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Більшість найсильніших українських абітурієнтів дивляться або на закордон, або на золоту трійку: УКУ, Могилянка, KSE. Але поки ми доводимо, що навчаємо краще, Польща забирає наших топ талантів – за 500 євро стипендії й середнього рівня освіту. І це проблема – люди втрачають майбутнє, а Україна людей», – зазначив він.

На YouTube-каналі DOU він також розповів, що українська система вищої освіти перебуває у кризі, а більшість середніх університетів не зможуть адаптуватися до нових умов. Милованов навів свої окремі цитати: «Ринок освіти розвалюється. Середні університети помруть. Залишаться п’ять-сім сильних – ми серед них».

За його словами, державна модель фінансування не дозволяє створити конкурентне середовище. Милованов наголошує, що українська освіта потребує серйозних інвестицій:

  • «Поки всі кричали «не на часі» – Росія вкладала по $10–20 тис. в рік на студента. Ми в державних українських університетах – $1 тис. і багато слів, але мало ідей».
  • «Що можна отримати за 35 тис. грн на рік в державному університеті? Там інвестують лише $30 на день – це майже рівень бідності».
  • «Цінність диплому як паперу – низька. Цінність освіти – величезна. Університет має навчати, як працює світ».
  • «Держава не має більше ніж 50 млн населення. Нас приблизно 30 млн. Але університетів – як у 1980-х. Потрібно залишити 10–30 топових, максимум 50. Решта – зникнуть. Не розмазувати обмежені ресурси на всіх».
  • «Ми навчили дітей списувати – тепер дивуємось, чому всі крадуть».

Окремо Милованов зазначив, що країна втрачає стратегічну перспективу, не інвестуючи в підготовку інженерів і науковців: «Коли інженерів не готуєш – ракети й дрони не з’являються». «Звісно, більшість ресурсу має йти на оборону. Але хтось має готувати наступну хвилю».

Раніше повідомлялося, що Київська школа економіки (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-центру на Оболонській набережній у Києві. 

Також «Главком» інформував, про скандал із «університетом у гольф-клубі». Очільник Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив, що виш купив гольф-центр у парку «Наталка» в Києві за $18 млн для розміщення кампусу. Проте, згідно з документами, цільове призначення земельної ділянки не дозволяє використовувати її під освітні заклади. 

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Теги: Польща ВНЗ Тимофій Милованов

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