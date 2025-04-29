Університет, який очолює Милованов, купив Гольф клуб на Оболоні

Університет не планує відмовлятися від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт

Милованов зауважив, що це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час незалежності

Київська школа економіки (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента KSE Тимофія Милованова.

Повідомляється, що угода коштує $18 млн, загалом інвестиція на $40 млн у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, мейкер-спейсів, території.

Милованов зауважив, що це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час незалежності.

«Цей кампус – для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та усіх, хто потрібен Україні для стійкості та відбудови, для спроможності захистити нас та відбудувати Україну», – написав президент KSE.

Милованов зазначив, що університет не відмовляється від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт. Частина парка буде відкритою для всіх.

«Ми не будемо відгороджуватися парканами, і відкриємо цю частину парка для усіх мешканців. Те що раніше було доступно тільки для еліт, буде доступне для усіх. Ми працюємо з оболонською спільнотою, і плануємо відновити літній кінотеатр. Висоток не буде, ЖК не буде, машин що їздять по парку не буде, шашличної і алкоголю не буде. Буде Гарвард. Для людей. Відкритий. Буде розвиток і якість. те що давно мало б бути, але не було. Ще будуть маленькі яхточки-вітрильники та академічна гребля як в Бостоні», – додав Милованов і пообіцяв згодом купити Києво-Могилянську академію

«Могилянку теж купимо, і зробимо її величною, знов. Але поки займемось Гольф-центром», – додав президент KSE.

Нагадаємо, у червні 2020 року компанія Dragon Capital придбала будівлю за адресою вул. Миколи Шпака, 3 загальною площею 4 441 кв. м. для Київської школи економіки (КШЕ). У придбання та реконструкцію будівлі компанія інвестувала понад $5 млн. Після реконструкції та адаптації приміщень Dragon Capital передав шестиповерхову будівлю КШЕ в довгострокове користування. Тут буде розташований бакалаврат, департамент економіко-політичних досліджень, вісім магістерських програм, включаючи програму МБА, а також офіси Центру економічної стратегії і VoxUkraine.