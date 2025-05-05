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Керівниця Національного авіаційного університету хоче продати його Милованову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Керівниця Національного авіаційного університету хоче продати його Милованову
Виконувачка обов'язків ректора НАУ Ксенія Семенова
фото: Ксенія Семенова/Facebook

Семенова привітала громаду Оболоні з тим, що «дивний з претензією на елітарність ресторан стане тепер центром життя»

Виконувачка обов'язків ректорки Національного авіаційного університету (НАУ) Ксенія Семенова прокоментувала придбання Київською школою економіки (KSE) гольф-центру на Оболонській набережній у Києві, несподівано зачепивши і майбутнє очолюваного нею вишу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ксенії Семенової

«KSE купила гольф-клуб на Оболоні. Поки що це найкраще, що сталося із Києвом за останні кілька років», – написала виконувачка обов'язків ректорки НАУ.

Семенова висловила захоплення командою KSE та додала жартівливу ремарку: «Одне тішить) Якщо з авіаційного не вийде нічого путнього, продамо його Милованову. Але це навряд. Там ще ж Могилянка на черзі».

На завершення свого допису Ксенія Семенова привітала громаду Оболоні з тим, що «дивний з претензією на елітарність ресторан стане тепер центром життя».

Тимофій Милованов відповів Семеновій, подякувавши за «прекрасну, титанічну і надважливу роботу в авіаційному».

Виконувачка обов'язків ректорки Національного авіаційного університету (НАУ) Ксенія Семенова прокоментувала новину про придбання Київською школою економіки (KSE) комплексу будівель гольф-центру на Оболонській набережній
Виконувачка обов'язків ректорки Національного авіаційного університету (НАУ) Ксенія Семенова прокоментувала новину про придбання Київською школою економіки (KSE) комплексу будівель гольф-центру на Оболонській набережній
скриншот допису Ксенії Семенової

Нагадаємо, Київська школа економіки (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-центру на Оболонській набережній у Києві. Повідомляється, що угода коштує $18 млн, загалом інвестиція на $40 млн у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, мейкер-спейсів, території. Милованов зауважив, що це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час незалежності.

Раніше колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов підтвердив свій намір придбати Києво-Могилянську академію. Президент «Київської школи економіки» заявив, що виведе Могилянку на рівень провідного університету країни.

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Теги: Київ університет Тимофій Милованов гольф

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