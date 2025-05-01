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«Спав на підлозі». Милованов розказав, як став мільйонером

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Спав на підлозі». Милованов розказав, як став мільйонером
Милованов розповів, як почав інвестувати
фото з відкритих джерел

Милованов: До повномасштабної війни 40-50% свого доходу я відкладав

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов поділився своєю історією фінансового зростання – від скромного життя у зйомній квартирі-студії до статусу мільйонера. Він зазначив, що роками жив скромно, спав на матраці на підлозі та не мав власного авто, проте системно заощаджував і інвестував частину доходу. Про це Милованов розповів в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком».

Милованов порадив не чекати найкращого моменту, а інвестувати якнайшвидше. Він розповів, що сам почав у 2009 році, повернувшись до США після професорської позиції в Німеччині. Спершу відкладав лише 5-10% від щомісячної зарплати і зараз шкодує, що не почав раніше. За його словами, інвестувати в США було простіше завдяки розвиненій фінансовій інфраструктурі.

«Напередодні, в 2008 році, світові фондові ринки впали на 30%, ніхто не знав, що робити. В 2009 році ринки ще повністю не відновилися, але я вже почав агресивно інвестувати. І на тлі відновлення ринків мій інвестиційний портфель почав швидко зростати. З часом я почав отримувати вищу зарплату, але додаткові кошти спрямовував не на покращення власного рівня життя, а заощаджував та інвестував. З часом я почав інвестувати ще більш агресивно», – зазначив очільник KSE.

Бізнесмен зізнався, що жив дуже скромно, орендував найменший будинок, який міг знайти. В Піттсбургу, попри професорську посаду, мешкав у маленькій квартирі-студії: «В той же час мої колеги-професори дозволяли собі великі будинки. Спав просто на матрасі на підлозі. Я більше вкладав коштів у те, де я жив – щоб навколо було чисте повітря, природа, інфраструктура, якісна їжа. Але себе я обмежував, заощаджуючи кошти».

Милованов зазначив, що коли у 2014 році почав працювати в Україні у складі Ради Нацбанку, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вже мав достатні накопичення, щоб у разі потреби виїхати за кордон і жити там.

«До повномасштабної війни 40-50% свого доходу я відкладав. Логіка таких дій дуже проста. Якщо умовно ринок цінних паперів щороку зростає на 7%, то за десять років ви можете подвоїти свої заощадження. Наприклад, якщо ви відкладаєте 30% свого річного доходу (зрозуміло, що не всі можуть собі це дозволити, але хоча би 5-10% варто пробувати відкладати), то за три роки ви відкладете свою річну зарплату. А за 10 років відкладете три річні зарплати. Плюс за 10 років сума подвоїться за рахунок процентів», – підкреслив президент KSE.

Як пояснив Милованов, таким чином за 10 років можна зібрати накопичення в розмірі шести річних зарплат. А за 20 років – близько 18 річних зарплат.

«Умовно кажучи, якщо ви протягом 20 років відкладатимете щомісяця третину зарплати і інвестуватимете ці кошти під 7-8% річних, то за цей період накопичите суму в розмірі двадцятирічної зарплатні. І це дає вам зовсім інше відчуття якості життя. Так, наприклад, ви знаєте, що за потреби можете дозволити собі купити квартиру, допомогти фінансово дітям чи батькам, оплатити освіту, вирішити проблеми зі здоров’ям, переїхати в іншу країну, тощо», – сказав Милованов.

Президент KSE зауважив, що завжди жив значно скромніше, ніж більшість його колег, і фактично – бідно. Зокрема, до початку повномасштабної війни він не мав навіть власного авто.

«Лише з початком війни вимушений був придбати машину для безпеки сім’ї. Я мав таку можливість, бо тривалий час обмежував себе. Але багато людей по-іншому роблять: хтось купує «модні» телефони, хтось їздить у дорогі відпустки. Це теж важливо. Але, думаю, люди дуже сильно недооцінюють кумулятивний ефект довгострокових заощаджень та інвестування в зростаючі активи. Я саме так роблю і щасливий цим», – розповів Тимофій Милованов.

До слова, Київська школа економіки (KSE) у співпраці з міжнародними партнерами та донорами придбала комплекс будівель гольф-центру на Оболонській набережній у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента KSE Тимофія Милованова.

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Теги: гроші Тимофій Милованов

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