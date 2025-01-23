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Милованов готує офіційний запит про купівлю Києво-Могилянської академії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Милованов готує офіційний запит про купівлю Києво-Могилянської академії
Милованов вже розповідав про намір придбати університет
фото з відкритих джерел

Раніше Міністерство освіти і науки заявило, що не збирається продавати Києво-Могилянську академію

Колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов підтвердив свій намір придбати Києво-Могилянську академію. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Як зазначив Милованов, Міністерство освіти і науки заявило, що не збирається продавати Києво-Могилянську академію, наголосив, що такого запиту не надходило.

«Добре. Ми цей запит зараз готуємо. Бо історія, статус і традиції – це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти – якісну освіту», – зазначив він.

Президент «Київської школи економіки» заявив, що виведе Могилянку на рівень провідного університету країни.

«Зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами в світі. Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканними – так само як це було з KSE. Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з Могилянкою», – написав Милованов.

Як повідомляв «Главком», на початку цього року розгорівся скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова. Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Пізніше на скандал відреагував сам Милованов. Він пообіцяв провести додаткову перевірку, щоб з'ясувати, чи «дійсно внески добровільні».

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Теги: Тимофій Милованов університет Міністерство освіти і науки

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