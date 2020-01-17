Мінцифри утворило комітет, який візьметься за розвиток штучного інтелекту



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У Міністерстві уточнили, що штучний інтелект може підвищити рівень національної безпеки, освіти та економіки

Міністерство цифрової трансформації України створило експертний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту.

Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook.

«Мінцифри сформувала експертний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. До складу комітету входять представники бізнесу, українських та закордонних IT-компаній, сфери охорони здоров’я та медицини тощо», - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві уточнили, що штучний інтелект може підвищити рівень національної безпеки, освіти та економіки.

Зазначимо також, що на початку грудня Державний фонд стартапів почав приймати заявки Загальний бюджет програми - 440 млн грн.